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Спорт

"Не обтекать же": оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе

Евгений Плющенко. Фото: globallookpress.com
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию отреагировал на слова тренера Этери Тутберидзе. Она заявила, что Евгений Плющенко попытался переманить к себе ее поспитанницу Алину Загитову.

Продолжение: Евгений Плющенко публично осадил хореографа Этери Тутберидзе
прочитано 7228 раз

Спортсмен написал полный негодования и возмущения пост в своем "Инстаграме". "Воскресенье. Утро. Хотел выспаться, а тут поток звонков от журналистов! Говорят "Тутберидзе-Тим" пост про Вас и Татьяну Анатольевну Тарасову пост написали. Не позвонили, не поговорили, если есть вопросы или претензии, а сразу пост накатали. Ну что делать, тогда отвечу, не обтекать же как обо***ный олень", – высказался Евгений Плющенко.

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Плющенко оконфузился на льду

Сюжеты Фигурное катание

Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Он отметил, что Алина Загитова сама несколько раз просила его на шоу в Японии ей что-то подсказать. При этом фигурист подчеркнул, что с уважением относится к чужим контрактам, поэтому не собирался по своей воле вмешиваться в работу со спортсменкой.

Евгений Плющенко добавил, что тогда она Загитова считала, что находится в определенном тупике‚ в том числе с необходимостью осваивать четверные прыжки. "Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта", – крепко приложил Тутберидзе спортсмен.

Он заверил, что не пытался переманить фигуристку к себе, а также выразил мнение, что тренер в данной ситуации оценивает окружающих людей по себе. "Ей-богу, Этери, если бы я хотел кого-то "переманивать", уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список", – заявил Евгений Плющенко. Напомним, 13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. 

Автор: 15 декабря 2019, 14:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Авербух утер нос Плющенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Лучше бы они все перестали публично выяснять отношения.(( Устали уже от дрязг в фигурном катании. А каково девочкам?!
Гость
Ответить
Турберидзе мощь. Простите, а кто такой Плющенко? Фигурист, который парню не дал дорогу на Олимпиаду в Сочи? Так он там и сам не выступил. Спортсмен? Нет.
Гость
Ответить
Что Вы братцы, я за вас болт в спине ломал не раз.
А Загитову простите и не видел, was ist das.
Гость
Ответить
Гость
Как они поддерживали Медведеву с Тарасовой надо было видеть. А тут какая-то татарка с провинции выигрывает. Какая-то грузинка штампует чемпионок. То якобы Липницкую обижала Этэри то Медведеву. Они несмогли создать систему тренировок позволяющую добиться результата. Хотя занимаются этим всю сознательную жизнь. Но обвинить Этэри в жестком отношении к воспитанникам у них ума хватило. Низкие высокомерные москали от слова Москва. Для которых за МКАД люди не живут.
Кто москали? Плющенко и Рудковская? Они оба из муходрищенсков приехали. Потом Плющенко стал петербуржцем, а Яну Батурин в Москву вытащил.
А Тарасова подготовила 12 олимпийских чемпионов и уж кое-что, наверное, понимает. А по поводу национального вопроса, так Медведева вообще армянка. Что-то все мимо цели.
Гость
Ответить
Тутберидзе умело пользуется препубертатным периодом - берет , несомненно, талантливых "готовых" юниорок, которые на гормональном взрыве такое исполняют.- и пятерные можно осилить на бушующих гормонах организма.. потом гормональный взрыв стихает (к 16-17 годам)- и все - на пенсию. так было с Липницкой, Медведевой, так есть с Загитовой и так будет с Трусовой и Косторной, Щербаковой.. конвейер Тутберидзе..
Гость
Ответить
Как они поддерживали Медведеву с Тарасовой надо было видеть. А тут какая-то татарка с провинции выигрывает. Какая-то грузинка штампует чемпионок. То якобы Липницкую обижала Этэри то Медведеву. Они несмогли создать систему тренировок позволяющую добиться результата. Хотя занимаются этим всю сознательную жизнь. Но обвинить Этэри в жестком отношении к воспитанникам у них ума хватило. Низкие высокомерные москали от слова Москва. Для которых за МКАД люди не живут.
Гость
Ответить
Мразотный тип, обтекать - это все, что ему осталось после сочинской олимпиады. Про авторитет бы уж вообще помалкивал. Свою карьеру достойно завершить не смог, туда же мнение высказывает. Покоя им с женой не дает, что Алина не им деньги приносит, а к Навке подалась. Против Навки высказаться не могут, на Этери наехали. Лиса Алиса и кот Базилио.
Гость
Ответить
Он крашеный что ли? Видимо, темно-русый, а красится в блонд. Это у них с женой семейное.
Гость
Ответить
Плющ научился наглости, хватки и пиару у своей ЖИНКИ, провинциальной маникюрши с хваткой бульдога! Заткнудся бы и не позорился, подкаблучник!
Алиса Воронова
Ответить
А вот ещё, что Плющенко написал об этой ситуации:
"Понимаю, что Алина для вас как для спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую часть ставит Сергей Дудаков) приносила ощутимый доход.
И напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что Team Tutberidze берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет".
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