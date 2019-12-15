"Не обтекать же": оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию отреагировал на слова тренера Этери Тутберидзе. Она заявила, что Евгений Плющенко попытался переманить к себе ее поспитанницу Алину Загитову.

Спортсмен написал полный негодования и возмущения пост в своем "Инстаграме". "Воскресенье. Утро. Хотел выспаться, а тут поток звонков от журналистов! Говорят "Тутберидзе-Тим" пост про Вас и Татьяну Анатольевну Тарасову пост написали. Не позвонили, не поговорили, если есть вопросы или претензии, а сразу пост накатали. Ну что делать, тогда отвечу, не обтекать же как обо***ный олень", – высказался Евгений Плющенко.

Он отметил, что Алина Загитова сама несколько раз просила его на шоу в Японии ей что-то подсказать. При этом фигурист подчеркнул, что с уважением относится к чужим контрактам, поэтому не собирался по своей воле вмешиваться в работу со спортсменкой.

Евгений Плющенко добавил, что тогда она Загитова считала, что находится в определенном тупике‚ в том числе с необходимостью осваивать четверные прыжки. "Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта", – крепко приложил Тутберидзе спортсмен.

Он заверил, что не пытался переманить фигуристку к себе, а также выразил мнение, что тренер в данной ситуации оценивает окружающих людей по себе. "Ей-богу, Этери, если бы я хотел кого-то "переманивать", уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список", – заявил Евгений Плющенко. Напомним, 13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях.