Врач вынес вердикт опустившей руки Алине Загитовой

Рак у Заворотнюк: все подробности Новости Украины Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Вторник 17 декабря
Лента новостей
17:27
Бывшая любовница Тимати публично призналась в любви
17:16
Под Москвой школьник выпал с третьего этажа
17:04
Стало известно об опасности полной диагностики организма
16:54
Раскрыты причины упорного молчания близких парализованной Заворотнюк
16:50
Сколько денег россияне тратят во время предновогодних распродаж
16:40
Пираты взяли в заложники 20 членов экипажа на нефтяном танкере
16:30
Хитрая Седокова заставила избранника разуться до носков
16:27
Появилось сообщение о минировании трех аэропортов в Москве
16:20
"Опека отберет у тебя дочь": Кравец плюнула в лицо сорвавшейся Борисовой
15:54
Лично отдал приказ: жуткие подробности участия Порошенко в убийстве
15:43
Во Внуково задержали контрабанду метадона на 6 млрд рублей
15:22
Сотрудница заправки прогнала вооруженного грабителя шваброй
15:00
Как платить налоги от сдачи квартиры в аренду
14:55
Родившая Гузеева бросила ребенка на мужа и сбежала
14:46
"Вот вам правда": дочь показала на видео смертельное увлечение Борисовой
14:44
"На Тилля похожа": Лобода показала подросшую дочь
14:41
В Оренбурге пенсионер нашел сумку с миллионом рублей
14:40
Семьям погибших военнослужащих досрочно погасят ипотеку
14:24
Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака
14:19
"Пытался скрыться в темноте": Петросян напал на журналистов
14:06
Тротуар из нарисованной плитки возмутил жителей Калининграда
13:57
Комплекс развлечений "Мореон" встречает гостей после обновления
13:53
Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе
13:52
Восстание против Зеленского в Киеве: бунтовщики перекрывают улицы
13:50
Раскрыто тайное стремление США
13:44
Нарколог назвал лучшее средство от похмелья
13:38
Дайджест главных событий Russian Internet Week 2019
13:33
Кемеровский впервые откровенно рассказал о наркотиках и пьянстве
13:21
В Москве откроют 9 новых станций метро
13:20
Порошенко похоронил будущее Зеленского
12:56
Единороссы разберутся в ситуации с депутатом Корниловым
12:52
"Защитница природы": Нюша предала поклонников ради наживы
12:50
Археологи раскрыли тайну знаменитых истуканов острова Пасхи
12:35
"Просто романчик": Бузова оправдалась за свое решение в финале "Плана Б"
12:29
Названы лучшие мобильные приложения уходящего десятилетия
12:20
"В 40 лет я вышла замуж "с прицепом": Собчак рассказала о браке с Богомоловым
12:18
"Откинуло в сторону": дочь Пригожина разбилась в аварии
12:16
Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни
12:13
"Ровесница дочери": любовник Сябитовой сбежал к молодухе перед свадьбой
12:07
Песков рассказал о планах Путина на Новый год
12:04
Кто только не имел: придуман новый вид насилия над женщинами
12:01
Топ-10 лучших актеров уходящего года
11:43
Испытания одной из мощнейших в мире пушек начались в России
11:38
Молодая жена Цекало публично вывалила большую грудь
11:34
Лукашенко получил удар в спину перед переговорами с Путиным
11:31
Соседка рассказала о зверствах многодетного насильника из Ленобласти
11:24
У избитого любовницей Маликова отшибло память
11:20
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
10:55
"Спасение от старости и немощи": сдавшей Пугачевой нужна помощь
10:51
"Не может быть вне политики": Шуфутинский о вернувшейся в Россию на заработки Ротару
10:29
В Кремле назвали главное отличие Зеленского от Порошенко
10:28
"Такая сногсшибательная": вырядившаяся Навка восхитила народ пикантным внешним видом
10:27
"Я еще легко отделалась": Шукшина о краже двоих сыновей
09:41
Собчак навлекла на себя страшную беду богохульной выходкой
09:35
Обсуждают оглушительный провал Аллы Пугачевой
09:04
"Есть опасность": последствия аварий сына Валерии перепугали Пригожина
08:28
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
06:34
Водянова вспомнила о первом выходе своего сына в свет
04:18
Не может перебеситься: 61-летняя Мадонна завела интрижку с 26-летним танцором
02:08
"Безусловно, любим друг друга": Беллуччи попалась в компании экс-бойфренда
00:14
Юлия Высоцкая слегла перед праздниками
00:05
Зеленский погнал в шею разбазарившую миллионы жену Порошенко
21:58
Дубцова стала жертвой мошенников
21:43
"Позволила ему достичь невероятных результатов": Бузова присвоила былые достижения Тарасова
21:39
На Крымский мост потратят сотни миллионов после сообщений о закрытии
21:34
В Москве три человека были спасены из огня
21:12
Шепелев с двумя детьми попал в неловкую ситуацию в торговом центре
20:52
Под Петербургом нашли пристанище кровавой секты
20:52
В "ЕР" призвали отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
20:37
"Красиво у тебя, Колюня!": Крутой обалдел от роскоши в доме Баскова
20:25
На снимке беременной Костенко заметили страшную деталь
20:07
55-летняя Гулькина откровенно о предложениях любви от юных лесбиянок
19:48
Самоуверенный фаворит Бузовой на шоу "План Б" отмел в сторону Батрутдинова
19:16
"Какая прелесть!": Тимати умилил народ снимком с малышом
18:49
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
18:43
"Я была ужасна": Миддлтон рассказала о постыдном случае из жизни
18:43
Седокова пожертвовала подарками ради важного дела
18:26
В Кировской области полицейский обвинил жену в домашнем насилии
18:22
Три идеи для новогоднего секса
18:12
Володин призвал покончить с дефицитом кадров в здравоохранении
17:59
"Она может делать все что угодно": Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Пугачевой
17:59
Фиаско: экс-муж Ани Лорак расстался с любовницей
17:59
Голливудская звезда блеснула идеальными ножками
17:22
Рапунцель из шоу "Дом-2" получила квартиру в Москве
17:16
В Псковской области грузовик столкнулся со спецтехникой
17:12
Бузова сбросила с трона сдавшую позиции Пугачеву
17:07
Реагировал агрессивно: пьяный дебошир оказался привязанным в самолете (видео)
16:42
12-летняя дочь Борисовой оказалась в больнице после жуткого скандала
16:33
Мужчина сломал нос пассажирке самолета за пролитый кофе
16:21
Стало известно об угрозах для домашних животных в Новый год
16:11
Высоцкая заболела после откровений Кончаловского об их разбившейся дочери
16:06
Кемеровчанку отправляют на принудительное лечение из-за оскорбления полицейского
16:04
Поправки к Конституции превращают Украину в СССР
16:03
"Это из бумаги?": Топурия поразила ультракоротким платьем
15:45
"Она не доверяет": Орбакайте поведала странную правду о Пугачевой
15:38
Ограбление москвича средь бела дня попало на видео
15:27
"Не хочу его видеть": Буланова не пригласила Радимова на свадьбу
15:21
С младенцем на руках: Газманов сообщил радостную новость
15:16
В Башкирии в результате тройного ДТП скончалась женщина
15:02
"Был груб с Заворотнюк и даже поднимал руку": Жигунов ответил на обвинения Бондарчук
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В аэропорту Домодедово мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета
В Москве полицейские застрелили вооруженного неадекватного человека
Володин предостерег Японию от пересмотров итогов Второй мировой
Антон Винер раскрыл секрет успеха ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai
Kusto Group и Tyson Foods построят в Казахстане современные агропромышленные мощности
"По-другому нельзя": Андрея Данилко отправили на "Евровидение-2020"
Спорт

Врач вынес вердикт опустившей руки Алине Загитовой

Заявление фигуристки Алины Загитовой о приостановлении ее участия в соревнованиях потрясло всю страну. Комментатор и спортивный психолог Елизавета Кожевникова объяснила, с чем связано решение чемпионки. 
прочитано 409 раз

По мнению специалиста, спортсменка сможет продолжить карьеру лишь при одном условии. Если Алина Загитова окружит себя заботливыми профессионалами, которые будут выполнять роль замещающего родителя.

ПО ТЕМЕ

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой

"Я хочу быть на высшем пьедестале": Загитова заявила об амбициях после известия об уходе из спорта

 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

"Посмотрите, скажем, на Алексея Мишина: он теплый, эмпатичный, поддерживающий. Он умеет удовлетворять потребности своих спортсменов, не подавляя их при этом", – отметила доктор.

Комментатор сравнила реакции на провалы двух фигуристок: Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой, которая всегда спокойно относится к неудачам. По мнению Кожевниковой, крайне сложно при потере эффективности выйти из состояния, когда чувствуешь себя никчемным, если оно присутствует с детства. Чтобы избавиться от этого ощущения необходимо попасть в среду, где тренер фокусирует на процессе, а не результате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, «что означает мое интервью», и «почему я завершила карьеру». Я очень волновалась, но все же четко донесла свои мысли, которые впоследствии были по-разному интерпретированы другими СМИ: «Я приостанавливаю свое участие в соревнованиях. Я никуда не ухожу, но я не участвую в чемпионате России и без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на Чемпионат мира, потому что я всегда отбираюсь по спортивному принципу». Для меня фигурное катание –это моя жизнь, и большой спорт –то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет. Все мои достижения, включая Олимпийское золото��и золото ЧМ��, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров. Following my latest TV appearance I am getting a lot of questions. For me Figure Skating is all about what I always worked for and continue working for since I was 4 years old. Forever I will be very grateful to my coaches for the tremendous job we have done and I am not planning either to stop or retire. I am still part of team Russia and still I can take part in international competitions for team Russia. I am continuing my figureskating way with the great support from my coaches ❤// 先日のテレビ出演後、「一体どういうことか」「なぜ引退したのか」という多くの質問を頂いています。 テレビ出演の際、私は不安で、自分の考えをはっきりと伝えることができませんでした。 私にとって、フィギュアスケートは私の人生そのものであり、プロフェッショナルなスポーツ選手になるために、4歳から常に努力を続けてきました。オリンピックの金メダル��を含む、私のすべてのタイトルは偶然ではありません。コーチ陣に対し、私たちが一緒に成し遂げたことへ、一生感謝し続けたいと思っています。そして、私は活動休止も「引退」するつもりもありません。休止すること、引退することは、一切考えていません。フィギュアスケートにおいて、可能な限りすべてのタイトルを獲得したアスリートとして、私は常に表彰台の一番上に立ちたいですし、そのために、さらにハードなトレーニングをする必要があります。私は、今もなお、ロシア代表の一員であり、ロシア代表として国際大会に出場できます。引き続き、コーチの皆様、パートナーの皆様、ファンの皆様❤からの素晴らしいサポートとともに、私のフィギュアスケート人生⛸��を続けていきます。

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

"Все идет из детства. Тебя любят безусловно, даже если ты проиграл. Наверняка у Лизы после неудачных соревнований тоже проскакивают мысли из серии "какая я дебилка". Но она умеет с этим жить, абстрагироваться от них и идти дальше", – утверждает спортивный психолог.
17 декабря 2019, 16:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Загитова утешила рыдающую Медведеву

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Восстание против Зеленского в Киеве: бунтовщики перекрывают улицы
Лукашенко получил удар в спину перед переговорами с Путиным
Лично отдал приказ: жуткие подробности участия Порошенко в убийстве
Виновен: суд огласил приговор Петру Порошенко

Шоу-бизнес

Раскрыты причины упорного молчания близких парализованной Заворотнюк
Хитрая Седокова заставила избранника разуться до носков
"Опека отберет у тебя дочь": Кравец плюнула в лицо сорвавшейся Борисовой
Кричащую о сексуальности Волочкову запретили показывать детям

Проишествия

Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером

Легендарный диктор прокомментировала информацию
Спорт

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой

Знаменитость прокомментировала сенсационное известие
Шоу-бизнес

Расставшаяся с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская заинтриговала: Это была неправда

Пианистка обескуражила фанатов
Шоу-бизнес

"Все на одно лицо": Алсу перепутали с Ольгой Бузовой

По мнению поклонников, артистка лишилась индивидуальности

Гороскоп

Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака
Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой
"Не обтекать же": оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе
Ягудин в одних трусах поразил народ заплывом на катке (видео)
"Это непозволительно": Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой

Регионы

На Крымский мост потратят сотни миллионов после сообщений о закрытии
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru