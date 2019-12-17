Врач вынес вердикт опустившей руки Алине Загитовой

Заявление фигуристки Алины Загитовой о приостановлении ее участия в соревнованиях потрясло всю страну. Комментатор и спортивный психолог Елизавета Кожевникова объяснила, с чем связано решение чемпионки.

По мнению специалиста, спортсменка сможет продолжить карьеру лишь при одном условии. Если Алина Загитова окружит себя заботливыми профессионалами, которые будут выполнять роль замещающего родителя.

"Посмотрите, скажем, на Алексея Мишина: он теплый, эмпатичный, поддерживающий. Он умеет удовлетворять потребности своих спортсменов, не подавляя их при этом", – отметила доктор.

Комментатор сравнила реакции на провалы двух фигуристок: Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой, которая всегда спокойно относится к неудачам. По мнению Кожевниковой, крайне сложно при потере эффективности выйти из состояния, когда чувствуешь себя никчемным, если оно присутствует с детства. Чтобы избавиться от этого ощущения необходимо попасть в среду, где тренер фокусирует на процессе, а не результате.

"Все идет из детства. Тебя любят безусловно, даже если ты проиграл. Наверняка у Лизы после неудачных соревнований тоже проскакивают мысли из серии "какая я дебилка". Но она умеет с этим жить, абстрагироваться от них и идти дальше", – утверждает спортивный психолог.