"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой

Олимпийская чемпионка прокомментировала известие о том, что 17-летняя фигуристка собралась приостановить профессиональную карьеру. Татьяна Навка считает, что Алина Загитова приняла мудрое решение.

Мнением спортсменка поделилась в соцсети. "Знаете, я восхищена. Насколько рационально, мудро и здраво мыслит эта юная девушка! На сегодня Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграла все возможные титулы. К своему юному возрасту она уже стала лучшей фигуристкой мира!", – высказалась Навка.

Фигуристка отметила, что Алина Загитова четко знает, что ей нужно. По ее словам, в этом году девушка должна сдать ЕГЭ и подготовиться к поступлению в вуз. При этом она объяснила, что очень часто бывает так, что к концу года все силы закончились, и приходится брать небольшой тайм-аут.

"Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травму. Уверена, что этот период она использует с максимальной пользой", – написала Навка в "Инстаграме". Подписчики фигуристки в комментариях отметили, что и она, и Алина Загитова прекрасно смотрятся на сцене вместе, имея в виду сказку "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств".

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