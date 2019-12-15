Загитова заявила об амбициях после известия об уходе из спорта

Олимпийская чемпионка вышла на связь после слов о приостановке карьеры. 17-летняя Алина Загитова расставила все точки над i.

После интервью в программе "Время" на Первом канале юная звезда льда столкнулась с повышенным вниманием болельщиков к своей персоне. По словам фигуристки, многих интересовал вопрос, связанный с ее решением "завершить" спортивную карьеру.

Алина Загитова в своем "Инстаграме" заявила, что сильно разволновалась в студии информационной передачи. Именно поэтому она не смогла четко донести до зрителей главную мысль. Подопечная Этери Тутберидзе призналась, что фигурное катание – это вся ее жизнь, а большой спорт – то, ради чего она усердно работала каждый день с четырехлетнего возраста.

Фигуристка не сомневается, что все ее достижения – отнюдь не случайные награды. "Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале. А для этого мне надо тренироваться еще больше", – высказалась Алина Загитова.

Кроме того, фигуристка уточнила, что по-прежнему входит в сборную России. Также Алина Загитова может выступать за свою на международных соревнованиях.

Напомним, ранее Евгений Плющенко резко отреагировал на обвинения тренера Алины Загитовой в том, что якобы пытался "переманить" фигуристку. Спортсмен заявил Этери Тутберидзе в соцсети, что даже не думал об этом.