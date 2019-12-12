Появились подробности состояния травмированной Загитовой

Президент Федерации фигурного катания Александр Горшков раскрыл подробности травмы Алины Загитовой. По его словам, во время исполнения произвольной программы спортсменка повредила бедро, передает РИА Новости.
Напомним, что Алина Загитова заняла шестое место в финале Гран-при. Всего россиянка набрала 205, 23 балла. На первой строчке оказалась Алена Косторная. В тройку лидеров также вошли Анна Щербакова и Александра Трусова.
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