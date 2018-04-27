Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), где беглый предатель не смог подтвердить свои ранее сделанные заявления, являются доказательством его лжи и клеветы против России и ее спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



На слушаниях, которые состоялись 26 апреля, Родченков, в частности, сказал, что никогда не давал атлетам допинговый коктейль "Дюшес", а также не располагает сведениями о наличии инструкции по его употреблению. Кроме того, беглый предатель заявил, что не занимался сбором "чистых" проб, не был свидетелем того, как они выдаются спортсменам, а также не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допингового контроля.

По словам Пескова, Родченков путается в показаниях. Фактически, отметил представитель президента, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории подтверждает, что лгал и клеветал. "Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что эта тема заслуживает большого внимания средств массовой информации, прежде всего тех, которые поверили беглому предателю и кинулись обвинять российских спортсменов в допинге. "Нас тогда не послушали", – посетовал он.

И Гриша в суде отжёг. Заявил, что никогда не давал россиянам допинговый коктейль и не видел, чтобы они его употребляли. Так какого хрена, вы, упыри, устроили всю эту провокацию?https://t.co/TQfTCPudxG — Голос Мордора (@spacelordrock) 26 апреля 2018 г.

Шокирующие признания Родченкова прокомментировали и в российском спортивном сообществе. Так, президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила, что после откровений беглого предателя будут поданы иски в европейские суды. "Для того, чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам. Особенно нас волнуют дела трех девчонок, которые не были оправданы", – сказала она.

В свою очередь трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отметил, что ложь беглого предателя была очевидной. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: "Чем больше врешь, тем больше нужно запоминать", – цитирует именитого спортсмена RT со ссылкой на РИА Новости.

И так. Родченков лгал. И когда МОК вернёт наши $15 миллионов ? Когда будем в суд подавать? — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 27 апреля 2018 г.

Действия информатора Всемирного антидопингового агентства являются "нечистоплотной игрой", полагает руководитель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. По его словам, Родченков не отказался от своих показаний, а лишь уклонился от некоторых из обвинений. "Этой нечистой игрой они решают судьбу наших спортсменов и нашей страны", – сказал юрист в эфире НСН.

Камрады спрашивают: "А почему Родченков признался?"

Приходит на ум только одно - не заплатили обещанных 30 серебренников. pic.twitter.com/gYBu0PWZrN — Вестник инквизиции (@qlapeyron) 27 апреля 2018 г.

Ранее бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории заявлял, что в России существует государственная программа по поддержке допинга. Кроме того, беглый предатель утверждал, что именно он создал для спортсменов коктейль "Дюшес", который те употребляли. В результате из-за скандала российским олимпийцам пришлось выступать под нейтральным флагом на зимних Играх в Пхенчхане.