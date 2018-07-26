Родченков объявился после попытки самоубийства
В обнародованном заявлении говорилось, что химик просит прощения за участие в якобы "спонсируемой государством системе допинга в России". По словам Родченкова, "неповиновение властям было равносильно смертному приговору".
Кроме того, химик выразил надежду, что эти действия приведут к реформированию в сфере борьбы с допингом, передает издание Inside the Games. Данные слова стали первым заявлением Родченкова после того, как в прессе появилась информация о его попытке самоубийства.
Ранее стало известно, что на слушаниях в Спортивном арбитражном суде Родченков не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании "системы допинга" в России. Инстанция полностью удовлетворила апелляции 28 спортсменов, еще 11 апелляций были удовлетворены частично.
Напомним, что в 2016 году бежавший в США Григорий Родченков рассказал на страницах издания New York Times о "допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи". По итогам расследования 43 российских спортсмена, участвовавшие в Олимпиаде-2014, были признаны Международным олимпийским комитетом виновными в нарушении антидопинговых правил.
Их результаты были аннулированы. Кроме того, российским олимпийцам пришлось выступать под нейтральным флагом на зимних Играх в Пхенчхане.
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