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Спорт

"Наелись мельдония": над российскими футболистами нависла угроза

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Сборная России продолжает утирать носы армии недоброжелателей. И если разгром Саудовской Аравии на стартовом матче чемпионата мира считался многими из них результатом удачного стечения обстоятельств, то вчерашняя уверенная победа над Египтом заставила даже самых оголтелых скептиков и критиканов признать очевидное: российская национальная сборная играет в качественный и эффектный футбол, являясь грозным соперником для любого участника мундиаля. Но уверенная игра российской команды – это не только радость для болельщиков, но отличный повод для наших западных "доброжелателей" заподозрить Россию в употреблении допинга.
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Перед началом чемпионата высказывались резонные опасения, что сборная даже на домашнем мундиале покажет невнятную игру, больше похожую на ленивое перекатывание мяча по полю. Опасения подогревало отсутствие побед в семи матчах подряд и обидная ничья в последней перед стартом мундиаля игре с Турцией – 1:1. Масла в огонь подлило решение ФИФА признать сборную России худшей командой чемпионата. И это за неделю до начала первенства. Следует ли говорить, что ожидания болельщиков от национальной сборной были, мягко говоря, не высокими.

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Тем не менее, наши игроки продемонстрировали всему миру превосходный старт на мировом первенстве. В первый день мундиаля подопечные Станислава Черчесова разгромили сборную Саудовской Аравии – 5:0. Радость, восторг, но все же не эйфория. Саудиты, чего греха таить, противник довольно слабый. Другое дело – Египет.

Главный козырь "фаранов" – Мохаммед Салах. Игрок Лиги чемпионов, прекрасный нападающий, именно ему в будущем матче многие предрекали роль "могильщика" сборной России. Но даже прославленному бомбардиру "Ливерпуля" не удалось ничего сделать с российской машиной. Наши парни уверенно раскатали египтян, завершив важнейший для себя матч с более чем внушительным счетом на табло – 3:1.


Теперь на очереди игра со сборной Уругвая. Противник посерьезнее Египта, но выход в плэй-офф национальная сборная России себе уже обеспечила. Надо отметить, впервые за 32 года. Событие для отечественного футбола действительного эпического масштаба. Скептики посрамлены, а болельщики довольны, как слоны. Но не спешите расслабляться: на Западе за нашими успехами наверняка следят не без раздражения.

Так уж получилось, что спорт последнее время все теснее переплетается с политикой, поэтому любые победы на спортивной арене, тем более такого крупного первенства, как чемпионат мира по футболу, несомненно повышает международный престиж страны и добавляет немало очков в ее геополитическую копилку. А раз так, то сборной России наверняка попытаются поставить палки в колеса. И если не во время чемпионата, то уже после него. Наиболее удобный способ – раскручивание очередного допинг-скандала. Тем более что попытки наказать Россию за ее международную позицию путем отстранения национальной футбольной команды от ее домашнего чемпионата уже предпринималась.

В этом контексте не лишним будет вспомнить о пресловутом мельдониевом скандале, гремевшем вокруг наших олимпийцев в прошлом году. На основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) устроило показательную расправу над российскими атлетами, участвовавшими в Олимпиаде в Сочи.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Goulding

Те Игры были настоящим триумфом сборной России: атлеты завоевали 33 медали, из них 13 золотых, и заняли первое место в итоговом общекомандном зачете. А спустя три года добытые потом и кровью награды у наших спортсменов начали цинично отбирать: двух золотых медалей лишился бобслеист Александр Зубков, Международный олимпийский комитет объявил об аннулировании результатов бобслеистки Ольги Стульневой, конькобежцев Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной, пострадали и многие другие спортсмены. В итоге Россия лишилась первого места в общекомандном зачете, оставшись с 26 медалями, из них 13 – золотых.

Нет сомнений, что атака на наших олимпийцев имела политическую подоплеку. Несмотря на то, что западные спортивные функционеры утверждают, что спорт должен оставаться вне политики, сами они это правило подчеркнуто и цинично игнорируют. Россия, которая твердо и уверенно отстаивает свои позиции на международной арене, не желая прогибаться под Запад, очень раздражает США и их европейских сателлитов. Требовалось как-то наказать Москву. Выбор пал на олимпийцев. О, спорт, ты – политика.

И в качестве вишенки на торте всего этого безумия в конце декабря 2017 года МОК принял скандальное решение об отстранении России от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Нашим атлетам пришлось ехать на Игры в нейтральном статусе. Примерно тогда же начали сгущаться тучи над российскими футболистами.

В ноябре 2017 года в СМИ появились сведения о контакте ФИФА с информатором WADA Григорием Родченковым. Беглый предатель заявлял, что якобы обладает информацией, подтверждающей существование допинг-системы в российском футболе. Видимо, никаких внятных доказательств своим обвинениям Родченков продемонстрировать так и не смог, посему ФИФА через некоторое время пришлось выступить с официальным опровержением, мол, допинг-пробы российских футболистов на Евро-2012 и 2016 были отрицательными.

Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Yichen

Новая попытка "утопить" отечественную сборную была предпринята в конце прошлого месяца, за несколько недель до начала чемпионата. Автор документальной поделки о допинге в России немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что располагает информацией о неких 155 "сомнительных допинг-пробах" с 2014 года, которые не были перепроверены Международной федерацией футбола. Конкретных имен Зеппельт не назвал, тем не менее, подчеркнул, что спортсмены, якобы сдавшие положительные пробы, заявлены в основной состав российской сборной.

WADA, по его словам, пытается получить доступ к "сомнительным" пробам, однако запросы антидопингового агентства остаются без ответов. Для придания веса своим рассуждениям Зеппельт сослался на некий "авторитетный инсайдерский источник" в WADA.

О каких-то доказательствах обвинениям тут и говорить неприлично. Скорее всего в дело вступает старое доброе "хайли лайкли" (весьма вероятно), которое очень популярно у западных политиков-русофобов всех мастей еще со времен начала расследования пресловутого "вмешательства России в американские выборы".

На этот раз ФИФА вновь пришлось оправдываться за подобные антироссийские "откровения". В организации заявили, что не нашли никаких доказательств нарушений антидопинговых правил и закрыли дела против наших игроков, которые были основаны на докладах печально известной комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Опасность миновала? Как бы не так. По словам Зеппельта, во Всемирном антидопинговом агентстве планируют продолжить работу в отношении упомянутых им 155 "сомнительных" проб, но уже после завершения чемпионата.

Скорее всего, давление на Россию с попыткой раскручивания второго издания мельдониевого скандала продолжится. Памятуя об успешной атаке на нашу олимпийскую сборную, Запад вряд ли откажется от соблазна провернуть этот финт с футболистами. Если уж сорвать чемпионат мира в России не получилось, это вовсе не значит, что история на этом завершена.  Спорт здесь, к сожалению, выступает всего лишь заложником геополитических амбиций некоторых стран.

Что остается России? Быть начеку, не поддаваться на провокации. И всеми силами отстаивать наших игроков в случае, если Запад попробует повторить прошлогодний нелепый спектакль.

Автор: Иван Поляков20 июня 2018, 21:01

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