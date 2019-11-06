Медведева пошла по стопам Загитовой после скандала с воровством

Фигуристка Евгения Медведева представила новую программу. Некоторым показалось, что она пошла по стопам Алины Загитовой, которую уже обвиняли в скандале с воровством.

Девушка решила выступать под песню своей любимой певицы Билли Айлиш. Она выбрала для номера композицию "Idontwannabeyouanymore" (Я больше не хочу быть тобой – перевод на русский, прим. ред.). Видео появилось на личной странице спортсменки в социальной сети "Инстаграм".

На кадрах видно, что Евгения проделала большую работу под руководством нового наставника. Ее движения органичны и чувственны. Примечательно, что Медведева взяла для постановки музыку того же исполнителя, под композицию которого уже выступала Загитова.

Ранее Алина стала главной героиней целой череды скандалов. Евгения неоднократно упоминала, что ей очень нравится творчество зарубежной артистки, ставшей кумиром миллионов российских подростков. Помимо этого, Загитову также обвиняли в краже хореографии. Якобы все движения были скопированы у ее конкурентки и сокомандницы.

После этого Алина вместе со своим наставником поменяла движения. Как сообщает Life, российская спортсменка все-таки представила номер под песню Bad Guy (Плохой парень – прим. ред) с новой хореографией. Кроме того, девушка, по всей видимости, решила больше не обращаться к композициям, из-за которых у нее с Медведевой возникают споры. Life отмечает, что совсем недавно Загитова представила новый материал, посвященный почившей матери ее тренера.