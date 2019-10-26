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Спорт

Евгения Медведева подвела своего наставника

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Сейчас проходит второй этап Гран-При по фигурному катанию 2019. Накануне Евгения Медведева выступила там с короткой программой. 
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Во время своего проката чемпионка потерпела фиаско. Во время выполнения тройного лутца она упала на лед, после чего въехала в борт катка. Медведева приложила немало усилий, чтобы подняться. Было видно, как ей тяжело. Тем не менее, девушка продолжила свое выступление.

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Евгения Армановна Медведева фигуристка

Судьи не смогли закрыть глаза на такой промах. В результате Евгения получила непривычно низкую для себя оценку – всего 62,89 балла. 

Эта ситуация буквально выбила фигуристку из колеи. Понурая Медведева отказалась разговаривать с прессой, а со своим тренером Брайаном Орсером обмолвилась лишь парой фраз.

По словам ее наставника, чемпионка очень расстроена. Он утверждает, что к этой программе спорстменка готовилась усердно, как никогда. Она очень старалась.

"Мы оба ошеломлены – не ожидали такого", – признался Орсер.

Тем не менее, Брайн заявил, что Евгения будет кататься в произвольной программе завтра. Он подчеркнул, что это будет долгий день для них обоих.

26 октября 2019, 10:58
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