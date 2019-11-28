"Кто-то лает, вякает": Дзюба дал достойный ответ обматерившим его фанатам

Мужчина воздержался от оценочных суждений. Он не стал переходить на личности и оскорблять фанатов в ответ, однако подчеркнул, что в любом случае продолжает играть и не считает нужным отвлекаться на нечто подобное.
"Много эмоций после гола? Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально. Правда, не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь! Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать там, на поле, пока", – цитирует футболиста Life.
"Заметьте, я нигде ничего не комментирую. Кто-то там все раздувает... Я не собираюсь каждому ходить и что-то доказывать. Время придет", – отметил спортсмен.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Кто в шоу-бизнесе гей?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Развод с мужем, как пережить