Ургант нелепо оправдал обматеривших Дзюбу фанатов

В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий порассуждал, кто мог оскорбить футболиста. Шоумен считает, что Артем Дзюба стал жертвой мнения болельщиков по принципу: "кто не забил, тот лох".

Иван Урган пожаловался, предыдущего выпуска передачи не было в эфире, но этого никто не заметил. А все потому, что россияне смотрели "самый важный матч в истории сборной России по футболу".

"Мы играли со сборной Сан-Марино. Самый зрелищный матч, который для нашей сборной проходил по принципу: кто не забил, тот лох. Но не этим запомнилась игра. А тем, что с трибун раздались нецензурные скандирования в адрес Дзюбы", – напомнил Ургант. Ведущий порассуждал, кто бы мог позволить себе такое хамство.

Шоумен предположил, что это могли быть израильские поклонники: "Дзюба, Дзюба, Нетаньяху". Он не исключил, что, возможно, это были местные зрители. Ведь Сан-Марино маленькая страна, а Артем Дзюба очень большой. По словам Урганта, судя по всему, когда футболист въехал туда, двум семьям пришлось уехать на время в Италию.

В то же время ведущий допустил, что обматерить Артема Дзюбу могли быть и российские болельщики. Однако он отметил, что так кричать на выступлениях сборной не принято, не то, что во время внутреннего чемпионата. "Как ни крути, это часть клубной культуры", – нелепо оправдал фанатов Ургант.

Ведущий полагает, что, попав на игру, российские зрители перед этим испытали огромный стресс. Ведь прямого рейса нет, везде выставки, классическая музыка, памятники архитектуры – ругаться среди такого культурного наследия не к месту. Так что выкрикнуть мат они смогли только на стадионе.

Шоумен поблагодарил Артема Дзюбу за то, что тот спас наших туристов от матерной интоксикации, комка в горле, который сидел в них с Саратова. "Позволяешь не забывать, что есть на свете великая страна с великим языком", – иронично заключил ведущий.