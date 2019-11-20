Обиженные россияне послали Дзюбу на три буквы

В телетрансляцию попали нецензурные кричалки в адрес нападающего по ходу матча отборочного турнира к чемпионату Европы – 2020. Российские болельщики показали себя не с лучшей стороны.
Фанаты, расположившиеся на гостевом секторе Олимпийского стадиона в Серравалле, скандировали: "Дзюба, Дзюба, иди *** (прочь. – Прим. ред.)!" Видеозапись была опубликована в "Твиттере" OnlineOnTour.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на поведение зрителей. "У меня нет слов. Это, вообще, чьи болельщики были? Я давно не обращаю внимания на такие вещи, за время работы тренером успел уже ко всему привыкнуть", – цитирует наставника Sport24.
Встреча с Сан-Марино завершилась со счетом 5:0 в пользу России. Артем Дзюба вышел на поле в стартовом составе команды, но голов не забил. Наша сборная обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020. Команда заняла второе место в группе I, завоевав 24 очка.
Напомним, что в октябре национальная команда России по футболу одержала победу над шотландцами в отборочном турнире чемпионата Европы. Матч, прошедший в "Лужниках", завершился со счетом 4:0. Артем Дзюба отличился двумя голами в ворота противника. Полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин направили по одному мячу.
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