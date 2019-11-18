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Спорт

Выступление Евгении Медведевой разложили по полочкам

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка Евгения Медведева постоянно находится под пристальным наблюдением. Ее выступления досконально разбирают и критикуют.
прочитано 256 раз

Свое мнение насчет катания спортсменки на этапе Гран-при в Москве высказал американский журналист Джеки Вонг. Он написал об этом пост на своей странице в "Твиттер".

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"Если вспомнить то, как Медведева всего три недели назад каталась в короткой программе на Skate Canada, и осознать тот факт, что она приехала на домашний лед и исполнила обе программы чисто, то это можно назвать искуплением", – заявил молодой человек.

На этот раз Медведевой удалось занять призовое место, установив личный рекорд по сумме баллов за два проката. Она набрала 225,76 балла. Благодаря этому фигуристка завоевала серебро, сообщает RT. Золото досталось Александре Трусовой, которая получила 234,47 балла.

Отметим, успех Евгении многих поразил до глубины души. Ранее "Дни.ру" сообщали, что девушку поздравила с триумфом заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Она отметила, что Медведевой удалось буквально вернуться со дна, и это вызывает лишь уважение.

18 ноября 2019, 16:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

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