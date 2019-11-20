"Держит его взаперти": почему жена никуда не выпускает вышедшего из комы Шумахера

Светский обозреватель констатировала, что о состоянии прославленного спортсмена нет никаких достоверных данных – одни слухи. Она напомнила, как об этом высказалась супруга Михаэля Шумахера.
"Сейчас он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Можете быть уверены в этом", – процитировала Коринну блогер. Миро не верит словам женщины. По ее мнению, немка, пользуясь физической немощью гонщика, "просто держит его взаперти".
Она задается вопросом: зачем жене Михаэля Шумахера это нужно? Ведь она могла бы вывозить гулять гонщика в коляске, чтобы тот дышал свежим воздухом и любовался природой. "Однако вопреки здравому смыслу фрау Шумахер никуда не выпускает физически недееспособного мужа. Держит "надежными руками" за яйца", – жестко прошлась по Коринне блогер.
Жена Михаэля Шумахера боится, что тот ее бросит или начнет изменять, считает Миро. "Мужчины после трагических событий в жизни, будь то авария или болезнь, например, очень часто, очухавшись, хотят изведать все радости жизни. Ну, может быть, отодрать молоденькую медсестричку, врача или отчебучить что-нибудь этом роде", - высказала предположения обозреватель.
Миро считает очевидным, что ограничившая от друзей, коллег и фанатов Михаэля Шумахера жена перекрыла ему кислород, поскольку тот может уйти от нее, потребовав назад свои деньги. Ведь сейчас полный контроль над финансами у Коринны.
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