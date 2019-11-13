Жена Шумахера скрывает страшную правду о состоянии супруга

Вилли Вебер, который является менеджером Михаэля Шумахера, обрушился на супругу семикратного чемпиона Формулы-1 с обвинениями в сокрытии информации о его состоянии здоровья. Он уверен, что она обманывает весь мир.



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