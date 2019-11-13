Жена Шумахера скрывает страшную правду о состоянии супруга

Он признался, что понятия не имеет, есть ли какой-то прогресс в лечении его друга. Вебер неоднократно пытался с ним увидеться, но его жена Корина не дает этого сделать.
"Думаю, она боится, что я пойму правду, и люди обо всем узнают. Я твердо уверен, что Михаэль – боец: если шанс есть, он им воспользуется. Молюсь за него и надеюсь увидеть снова", – заявил менеджер гонщика в интервью журналу She's Mercedes.
Ранее сообщалось, что Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился головой. Его доставили в больницу, где его ввели в состояние искусственной комы.
Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.
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