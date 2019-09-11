Немецкий гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание после длительной комы. Сейчас спортсмен находится в отделении сердечно-сосудистой хирургии в парижской клинике. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зарубежное издание Le Parisien.
Накануне СМИ сообщили, что Шумахера тайно перевезли из Швейцарии во Францию в Госпиталь имени Жоржа Помпиду, передает Пятый канал. Медики будут лечить гонщика при помощи стволовых клеток.
Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время отдыха на горнолыжном курорте Мерибель. Он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы, сообщает "Царьград".
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