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Спорт

Шумахер пришел в сознание после длительной комы

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Немецкий гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание после длительной комы. Сейчас спортсмен находится в отделении сердечно-сосудистой хирургии в парижской клинике. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зарубежное издание Le Parisien.

Накануне СМИ сообщили, что Шумахера тайно перевезли из Швейцарии во Францию в Госпиталь имени Жоржа Помпиду, передает Пятый канал. Медики будут лечить гонщика при помощи стволовых клеток.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время отдыха на горнолыжном курорте Мерибель. Он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы, сообщает "Царьград".

Автор: 11 сентября 2019, 13:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Держись, Шуми, и дай-то Бог тебе выползти .
Отмороженный
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Гость
Вот, интересно, за что это ему. Вроде, на публике всегда был положителен. За что, сия чаша, ему
судьба такая значит, пс после таких травм никогда полностью не восстанавливаются НИКОГДА(((((((((((( сколько бы времени ни прошло, чуть полегче(получше может стать) но полностью восстановится после таких травм НЕВОЗМОЖНО увы(((( сколько бы у тебя бабла и не было бы. ИМхо лучше бы насмерть сразу он разбился, а теперь овощем всю жизнь будет.
Гость
Ответить
Вот, интересно, за что это ему. Вроде, на публике всегда был положителен. За что, сия чаша, ему
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