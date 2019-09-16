Вышедшего из комы Шумахера выписали из больницы

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер выписан из больницы в Париже несколько дней назад. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на BFMTV.
Врачам якобы удалось добиться прогресса благодаря ряду экспериментов. Французский журналист Жан-Мишель Декюжи утверждает, что привести гонщика в чувство помогло переливание крови с добавлением стволовых клеток. Они-то и стали причиной значительного улучшения состояния Шумахера, пишет "Вечерняя Москва".
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