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Юная соперница со смаком уделала Загитову

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Юная ученица Тутберидзе Алена Косторная обогнала свою соперницу Алину Загитову на Гран-При во Франции. Таким образом девушка сделала себе запас перед произвольной программой.
прочитано 440 раз
В пятницу, 1 ноября, в Гренобле прошел третий этап Гран-при по фигурному катанию. От России во всех турнирах были представлены Алена Косторная, Александра Трусова, Алина Загитова и Мария Щербакова. Если Александра и Мария уже показали себя на предыдущих этапах, то сейчас судьи ждали, чем удивят их Алена и Алина.

Стоит отметить, что у Косторной нет четверных прыжков в арсенале, как у ее конкуренток. Да и у Загитовой, программа выглядит несколько скромнее на общем фоне ее сокомандниц.

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Изначально, у юной ученицы Тутберидзе возникли проблемы – у нее никак не получалось сделать чисто тройной аксель, а в своем контенте она заявила аж три таких прыжка. Стоит отметить, что это один из сложнейших элементов в фигурном катании. Впрочем, девушке это удалось после общения с тренерами в сам день проката, сообщает "Комсомольская правда".

Таким образом, она обогнала свою соперницу. Алина получила от судей за свой прокат 74,24 балла. Ей поставили минус 1 балл. Стоит ли говорить, что тренера были удивлены такому? Они никак не ожидали от олимпийской чемпионки подобного. Таким образом, Загитова занимает сейчас вторую строчку после Косторной.

Автор: 2 ноября 2019, 11:16
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