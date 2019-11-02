Юная соперница со смаком уделала Загитову

Стоит отметить, что у Косторной нет четверных прыжков в арсенале, как у ее конкуренток. Да и у Загитовой, программа выглядит несколько скромнее на общем фоне ее сокомандниц.
Изначально, у юной ученицы Тутберидзе возникли проблемы – у нее никак не получалось сделать чисто тройной аксель, а в своем контенте она заявила аж три таких прыжка. Стоит отметить, что это один из сложнейших элементов в фигурном катании. Впрочем, девушке это удалось после общения с тренерами в сам день проката, сообщает "Комсомольская правда".
Таким образом, она обогнала свою соперницу.
Алина получила от судей за свой прокат 74,24 балла. Ей поставили минус 1 балл. Стоит ли говорить, что тренера были удивлены такому? Они никак не ожидали от олимпийской чемпионки подобного. Таким образом, Загитова занимает сейчас вторую строчку после Косторной.
Популярные темы форума
Кто начал срчн на ыоруме?
Посоветуйте хорошую книгу
Узнала что в садике бьют
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Имя для кота
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!
Умертвить Бузову и геев
Красивый,аж глаза режет!
Гнобят одноклассники
Вы письку показывали свою?