Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию отправилась отдохнуть в ОАЭ. Аделина Сотникова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией в бикини.

На фото спортсменка в купальнике шоколадного цвета и солнцезащитных очках позирует на фоне бирюзовой водной глади и чистого синего неба, демонстрируя счастье и беззаботность. "Таких как я поискать еще нужно. Да что уж там, таких как я нет, а если и будет, то это будет моя дочь, только она будет лучше меня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала кадр Аделина.

На снимке видно, что у Сотниковой прекрасная фигура и ни грамма лишнего веса. Выглядит она сексуально и привлекательно. Недавно звезда фигурного катания призналась, что благодаря активным тренировкам скинула почти десять килограммов. Теперь Аделина мечтает удержать вес. В то же время спортсменка отметила, что это нелегко.

Поклонники выразили Сотниковой свое восхищение. "Да уж, таких как ты, можно жизнь прожить – не встретить. Красавица и умница!", "По– моему Аделина уже решила для себя нечто важное. Фото загляденье!", "Восхитительная!" – прокомментировали пост Сотниковой пользователи соцсети.

Отметим, что в декабре и начале января 22-летняя фигуристка ударно потрудилась. Сотникова была одним из главных действующих лиц шоу-балета, который поставили фигурист Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская.