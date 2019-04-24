"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова поразила своих подписчиков в Instagram в самое сердце, опубликовав фотографию с кардинально новым имиджем. Некоторые поклонники признались, что не смогли узнать спортсменку.



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