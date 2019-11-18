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Спорт

Успех сдавшей Медведевой вызвал удивление Тарасовой

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка выступила на московском этапе Гран-при. Евгения Медведева со своей произвольной программой завоевала серебро.
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19-летняя спортсменка вместе с соотечественницами Александрой Трусовой и Станиславой Константиновой представили произвольную программу в столичном "Мегаспорте". Евгения Медведева завоевала серебро.

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Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

За два проката подопечная канадца Брайана Орсера набрала 225,76 балла. Ее обогнала юная соперница Трусова, получив 234,47 балла. Константиновой досталось лишь 11-е место, у нее – 156,94 балла.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поздравила Евгению Медведеву с успехом. Она поделилась впечатлениями от увиденного на льду. Триумф спортсменки вызвал приятное удивление у тренера. Тарасова призналась, что гордится ею.

"Браво! Зал встает. Все, что могла, максимум того, что у нее есть, она сделала. Здорово, молодец. С возвращением!" – цитирует тренера "Спорт-экспресс".

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

"Как не уважать такую спортсменку? Как ее не любить? С такого дна, из такого колодца она – обратно! Нет у нее сегодня четверных прыжков, но сальхов, который она учит, уже готов", – добавила Тарасова о прокате Медведевой.

Согласился с ней и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Спортсмен подметил, что девушка чисто откатала как короткую, так и произвольную программу.

Поздравила Евгению Медведеву и актриса Екатерина Климова. Она видела программы фигуристок по телевизору. В "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала кадр с выступления экс-подопечной Этери Тутберидзе.

"Браво!" – лаконично оценила прокат Евгении Медведевой знаменитость. 

Автор: 18 ноября 2019, 08:11
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Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

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