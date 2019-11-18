Успех сдавшей Медведевой вызвал удивление Тарасовой

19-летняя спортсменка вместе с соотечественницами Александрой Трусовой и Станиславой Константиновой представили произвольную программу в столичном "Мегаспорте". Евгения Медведева завоевала серебро.
За два проката подопечная канадца Брайана Орсера набрала 225,76 балла. Ее обогнала юная соперница Трусова, получив 234,47 балла. Константиновой досталось лишь 11-е место, у нее – 156,94 балла.
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поздравила Евгению Медведеву с успехом. Она поделилась впечатлениями от увиденного на льду. Триумф спортсменки вызвал приятное удивление у тренера. Тарасова призналась, что гордится ею.
"Браво! Зал встает. Все, что могла, максимум того, что у нее есть, она сделала. Здорово, молодец. С возвращением!" – цитирует тренера "Спорт-экспресс".
"Как не уважать такую спортсменку? Как ее не любить? С такого дна, из такого колодца она – обратно! Нет у нее сегодня четверных прыжков, но сальхов, который она учит, уже готов", – добавила Тарасова о прокате Медведевой.
Согласился с ней и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Спортсмен подметил, что девушка чисто откатала как короткую, так и произвольную программу.
Поздравила Евгению Медведеву и актриса Екатерина Климова. Она видела программы фигуристок по телевизору. В "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала кадр с выступления экс-подопечной Этери Тутберидзе.
"Браво!" – лаконично оценила прокат Евгении Медведевой знаменитость.
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