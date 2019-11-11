"Не хотел бы говорить": старый гей откровенно о провале Медведевой

Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский тренер Брайан Орсер поделился ожиданиями от выступления подопечной на пятом этапе серии Гран-при, который пройдет в Москве.
Орсер уверен, что целью Медведевой являются два отличных проката, передает RT. По словам тренера, фигуристка катается как никогда раньше. Этап серии Гран-при в Москве пройдет с 15 по 17 ноября.
"Если она сможет продемонстрировать два чистых проката, она будет очень довольна, независимо от результата. И я абсолютно уверен, что ей это по силам", – приводятся в сообщении слова наставника Жени.
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