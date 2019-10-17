Юная фигуристка Александра Трусова покажет себя на Гран-при

Девушка будет выступать уже среди взрослых. Юная фигуристка удивляла всех сложностью своих программ на юниорском уровне. Теперь ей предстоит показать себя на первых крупных турнирах. Александра Трусова в рамках Гран-при дебютирует в Канаде, а затем также выступит в Москве.
Что касается признанных молодых звезд российского фигурного катания Алины Загитовой и Евгении Медведевой, то на первый этап – американский старт Skate America они не поедут. Там Россию представят Станислава Константинова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Всего в рамках серии Гран-при запланировано шесть этапов. Финал состоится в Турине.
Знаменитый фигурист Илья Авербух ожидает непредсказуемой борьбы на протяжении всего сезона. По его словам, россиянки хорошо подготовлены к соревнованиям. "Сейчас у нас просто потрясающая палитра фигуристок. Сильно обидно, что у нас всего три квоты для чемпионатов Европы и мира", – цитирует спортсмена сайт "Комсомольская правда".
По словам Авербуха, в связи с этим чемпионат России по уровню становится одним из самых серьезных турниров. При этом он подчеркнул, что прогнозы бы делать не хотел. "Но российские девушки точно остаются лучшими", – уверен фигурист.
Известно, что помимо Александры Трусовой покажут себя еще две дебютантки — Анна Щербакова и Алена Косторная. Основное преимущество юных девушек — невероятные прыжки. Так, Александра Трусова в своей рекордной программе смогла исполнить четверной сальхов и четверной тулуп.
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