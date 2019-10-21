15-летняя фигуристка обошла звезд на взрослом Гран-при

Первый элемент российской чемпионки по фигурному катанию был сольным. Второй Анна Щербакова исполнила в каскаде с тройным тулупом, передает РИА ФАН. До нее никто не исполнял четверной лутц на международных соревнованиях среди взрослых.
Кроме того, Анна Щербакова удивила американцев сменой платья прямо во время проката. По результатам двух программ девушка заработала 227,6 балла.
Второе место на соревнованиях получила представительница США Брэди Теннел (216,4). Бронзу взяла россиянка Елизавета Туктамышева с 205,97 балла, передает НСН.
�� Superb jumps and skating skills but this...simply Anna— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 20 октября 2019 г.
�� https://t.co/EtFjiFr7cH
#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/Xct6LamguM
Следующий этап Гран-при состоится в Канаде с 25 по 27 октября. Всего в рамках серии Гран-при запланировано шесть этапов. Финал состоится в Турине.
Помимо Анны Щербаковой, имеют возможность показать себя на Гран-при две дебютантки — Александра Трусова и Алена Косторная. Основное преимущество юных девушек – невероятные прыжки. Трусова в своей рекордной программе смогла исполнить четверной сальхов и четверной тулуп.
Напомним, что знаменитый фигурист Илья Авербух ожидает непредсказуемой борьбы на протяжении всего сезона. По его словам, россиянки хорошо подготовлены к соревнованиям. Одна из них – Анна Щербакова. Спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, мастером спорта России.
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