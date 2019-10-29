Олимпийский чемпион опустил ученицу Этери Тутберидзе

По мнению спортсмена, девочки делают некие успехи. Они уже начали прыгать четверные прыжки. Урманов отмечает, что это движение вперед, какой-то прогресс в плане технической составляющей. В этом он видит исключительно позитивную составляющую.
"Но я все время говорю своим ученикам: "У нас фигурное катание на коньках". Здесь пока еще есть вопросы. Девчонка же маленькая, ей 15 лет", – заявил Алексей.
Отметим, Трусова стала победительницей второго этапа Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Канаде. В произвольную программу Александра включила четыре четверных прыжка – сальхов, лутц и два тулупа. Три из них она исполнила чисто.
За компоненты юная спортсменка получила 160,53 баллов. К,роме того, по итогам этапа она установила два мировых рекорда.
Примечательно, но маленькая фигуристка обогнала даже олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Как писали ранее "Дни.ру", та получила на 6 баллов меньше Трусовой и заняла почетное второе место.
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