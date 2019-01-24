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Спорт

WADA в панике из-за исков российских спортсменов

Фото: www.globallookpress.com
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремится обезопасить себя от исков после незаслуженных обвинений в адрес российских атлетов. WADA убедило власти канадской провинции принять закон, дающий организации судебный иммунитет.
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Штаб-квартира WADA находится в канадской провинции Квебек. За последние полгода – уже после того, как агентство раздуло скандал вокруг российских спортсменов - организация сделала все, чтобы обезопасить себя от исков атлетов из России, заявил известный спортивный юрист Артем Пацев.

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Сюжеты Допинг-скандалы

"Агентство за полгода инициировало принятие в провинции Квебек, где WADA и заседает, закона о судебном иммунитете в отношении себя любимого. То есть в данной провинции обратиться к ним в суд нельзя. Там очень боятся исков", – пояснил юрист.

В то же время, у небезызвестного Ричарда Макларена, который был инициатором скандала о "допинге в российском спорте", офис в другой канадской провинции – Онтарио, он к WADA отношения не имеет. На него судебный иммунитет не распространяется.

Ранее сообщалось, что экс-президент Федерации гребного спорта России Вениамин Бут от имени группы российских спортсменов подал иск против Ричарда Макларена. Бут пояснил, что речь идет не о деньгах, а о чести и достоинстве. "Человек полил нас грязью, основываясь на непроверенных данных. Как минимум извинитесь за это", – заявил Бут.

Артем Пацев особого оптимизма в отношении перспектив иска против WADA  не испытывает. По его словам, судебные разбирательства в Канаде, как и в других странах англосаксонской правовой системы, очень дорогие и затяжные. Лишь первичное вложение в судебный процесс в отношении WADA – около 300 тысяч долларов. Спортсмены поседеют, пока дело дойдет до слушаний, не говоря уже о подведении итогов, приводит слова юриста RT.

Автор: Андрей Евлампиев24 января 2019, 20:12
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Жертвы допинг-скандала

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