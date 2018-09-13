Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA

В Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитника сборной России по футболу. Денис Черышев сообщил об этом в своем Twitter.

Игрок "Валенсии" опубликовал полученное от Министерства культуры и спорта Испании письмо, чем поставил Всемирное антидопинговое агентство на место.

Послание гласит, что по итогам расследования в отношении футболиста не было найдено нарушений. Более того, испанские чиновники поблагодарили Черышева за содействие.

Для WADA признание своей неправоты можно назвать настоящим унижением. "Сообщаем о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за "Вильярреал" совместно с WADA было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество", — говорится в письме.

Напомним, ранее The Telegraph сообщил, что в отношении российского футболиста началось расследование после публичного заявления его отца Дмитрия Черышева. Родитель футболиста в одном из интервью якобы заявил о том, что спортсмену вкололи инъекцию гормона роста, чтобы ускорить процесс восстановления после очередной травмы. Позднее он сказал, что репортер исказил его слова.