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Спорт

Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA

Денис Черышев. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
В Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитника сборной России по футболу. Денис Черышев сообщил об этом в своем Twitter. 

Продолжение: России подготовили новый допинг-скандал
прочитано 2341 раз

Игрок "Валенсии" опубликовал полученное от Министерства культуры и спорта Испании письмо, чем поставил Всемирное антидопинговое агентство на место.

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Послание гласит, что по итогам расследования в отношении футболиста не было найдено нарушений. Более того, испанские чиновники поблагодарили Черышева за содействие.

Для WADA признание своей неправоты можно назвать настоящим унижением. "Сообщаем о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за "Вильярреал" совместно с WADA было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество", — говорится в письме.

Напомним, ранее The Telegraph сообщил, что в отношении российского футболиста началось расследование после публичного заявления его отца Дмитрия Черышева. Родитель футболиста в одном из интервью якобы заявил о том, что спортсмену вкололи инъекцию гормона роста, чтобы ускорить процесс восстановления после очередной травмы. Позднее он сказал, что репортер исказил его слова.

Автор: Валерия Нарская13 сентября 2018, 21:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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