Сотникова истощена до предела после вечеров с Плющенко
Сотникова довольна собой – фигуристке удалось похудеть почти на десять килограммов. Теперь звезда мечтает о том, чтобы удержать вес, а не набрать его снова. В то же время спортсменка признается, что это нелегко.
"От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет пять назад. На сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте. Самое сложное будет впереди – удержать его", - пишет спортсменка в Instagram.
Шоу "Лебединое озеро", как известно, поставили Евгений Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, напоминает Teleprogramma.pro. Аделину Сотникову результаты ее работы в этом проекте радуют.
"Я потихоньку начала прыгать тройные прыжки на людях! После серьезных травм переборола в себе страх! Да, не всегда получается идеально, но я думаю, если правильно расставить приоритеты, в дальнейшем я начну делать на шоу не только тулупы и дупли", – написала Сотникова.
По словам спортсменки, она не задумывается о будущем. Сотникова наслаждается отпуском: для нее главное -отдохнуть морально, психологически и физически.
Подписчики Сотниковой любимицу поддержали. "Спасибо организаторам шоу за то, что смогли мотивировать и стимулировать великую спортсменку двигаться дальше и вернуть спортивную форму, а также прыжки. Аделина, удачи Вам, хорошего настроения и веры в свои силы!" – пишут поклонники.
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