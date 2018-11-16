Надменная Сотникова похвасталась уникальным умением

Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала, что ни одной спортсменке не удалось повторить ее главный элемент – ласточку. Видеозапись с тренировки, где она выполняет свой коронный трюк, олимпийская чемпионка разместила на странице в Instagram.



Вместе с фигуристом Нодари Маисурадзе она разыграла сцену "Ожидание – реальность", где оба попытались выполнить ласточку. В подписи к ролику Аделина с гордостью сообщила, что ни одна действующая фигуристка не смогла повторить этот элемент. Спортсменка решила устроить "челлендж" и предложила нескольким своим друзьям сделать ласточку.

"Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку. На самом деле я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которые бы делали эту ласточку, как я. Нескромно, но это факт! А кто и делает, она не такая, как моя. Так же, как вращение Аделины", – написала она. Сотникова добавила, что так она "оставила свой след в фигурном катании".

Напомним, что в начале октября этого года на маникюрный салон олимпийской чемпионки было совершено нападение. Неизвестный зашел в Be Happy на Пресненском Валу и распылил перцовый газ в лицо охраннику. Пострадавший получил ожог глаз, но ехать в больницу отказался. Злоумышленник украл с полки около 60 лаков для ногтей, после чего скрылся.

Выяснилось, что грабителем оказался навязчивый поклонник Аделины Сотниковой. В прошлом году он уже наведывался в салон и несколько раз передавал фигуристке письма. Спортсменка была шокирована, когда узнала об инциденте. Она не знала, что могло вызвать такое неадекватное поведение поклонника. "Может, я не добавила его в друзья в социальной сети? Во всяком случае, раньше со мной подобного не происходило", – поделилась девушка.