Кричавший "Слава Украине!" хорват раскаялся на русском языке
Комментируя триумф своей команды после матча со сборной Англии в рамках мундиаля, Вида еще раз принес извинения россиянам за неосторожную реплику, сообщает "Газета.ru". "Я понимаю, что совершил ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом, и извините – это жизнь. Надо учиться на ошибках", — сказал спортсмен.
Отвечая на вопрос о поразительной выносливости хорватских футболистов, которые сыграли уже три матча по 120 минут, Вида упомянул страну – хозяйку чемпионата, пишет Russia Today. "Просто у нас сердца такие же большие, как Россия. И у нас есть шансы выиграть!" – заявил он.
Напомним, что после победы сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией в Сети появился провокационный ролик с участием Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. На опубликованных кадрах один спортсмен скандирует: "Слава Украине!", а второй говорит: "Это победа за "Динамо" и Украину!"
Хорваты не ожидали, что их "безобидный привет" бывшим одноклубникам спровоцирует скандал.
В Международной федерации футбола такого легкомыслия не оценили. На Вукоевича был наложен штраф ФИФА, а Хорватский футбольный союз отстранил его от участия в ЧМ-2018. Что касается Виды, то он отделался более легким наказанием и получил предупреждение от дисциплинарного комитета организации.
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