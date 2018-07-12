Кричавший "Слава Украине!" хорват раскаялся на русском языке

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида извинился за скандирование лозунгов украинских нацистов после победы над российской командой в четвертьфинале ЧМ-2018. Примечательно, что спортсмен сделал это на русском языке.



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