Жена славящего Украину хорвата оказалась секс-бомбой

Игрок сборной Хорватии по футболу Домагой Вида не перестает давать поводы для бурных обсуждений в Сети и прессе. Теперь внимание пользователи Всемирной паутины приковано к его спутнице.



Казалось бы, защитник национальной сборной Хорватии по футболу использовал все возможности, чтобы мелькать в громких заголовках новостей. Поступок спортсмена осудили даже на родине, а его коллегу по цеху вовсе отстранили от участия в ЧМ-2018.

Повторная провокация Домагоя Виды не вызывала бурных эмоций. Однако теперь не нужно утруждаться, чтобы быть на слуху. Любопытные пользователи Сети, как и ожидалось, решили выяснить, чем дышит скандально известный футболист.

Внимание завсегдатаев социальных сетей привлекла избранница спортсмена – Ивана Вида. Красавица, завоевавшая титул "мисс Хорватия", родила супругу сына Давида.

Публикация от ����Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 21 Июн 2018 в 10:33 PDT

Сейчас семья хорватского футболиста гостит в Москве. Фотографии путешествия по России то и дело появляются в Instagram Иваны.

Публикация от ����Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 17 Май 2018 в 3:06 PDT

Девушка регулярно публикует свои соблазнительные снимки, от которых подписчики приходят в восторг. Пользователи Сети не могут удержаться от того, чтобы написать в комментариях к постам Иваны парочку комплиментов.

Публикация от ����Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 23 Май 2018 в 3:27 PDT

"Знатные мячики", "А жена-то сочненькая...", "Красавица и чудовище! Не понимаю, как она могла выйти замуж за такого эльфа, который еще и не следит за языком?" – высказались подписчики. Примечательно, что с недавних пор страницу девушки оккупировали русскоязычные юзеры и украинцы.

Публикация от ����Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 16 Июн 2018 в 2:35 PDT

Стоит отметить, что к Иване обитатели Всемирной паутины относятся доброжелательно, закрывая глаза на выходки ее избранника. При этом подписчики отмечают, что она могла бы провести с супругом воспитательную беседу.

Публикация от ����Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 21 Июн 2018 в 2:01 PDT

Напомним, что после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали неоднозначное видео. В ролике Вида кричит "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".

Публикация от ����Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 7 Июл 2018 в 8:09 PDT

ФИФА расценила лозунг как провокацию и сделала предупреждение Виде. Больше пострадал Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии – его оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате.

#russia2018 Публикация от ����Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) 10 Июл 2018 в 8:13 PDT

Исключенный из состава делегации сборной Хорватии Вукоевич после скандала с первым видео извинился перед россиянами. По словам спортивного деятеля, он с пониманием относится к решению отстранить его от участия в ЧМ и не хочет быть обузой для своей команды в преддверии важного полуфинального матча.

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