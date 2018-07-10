Хорватский футболист отказался от подачки Украины

Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне скаут команды Огнен Вукоевич отреагировал на скандал, вызванный их высказываниями вместе с игроком национальной команды Домагой Вида. Вукоевич призвал не политизировать его заявления по поводу Украины.

Хорват заявил, что самостоятельно заплатит штраф, наложенный на него ФИФА за видеоролик со словами "Слава Украине!". Ранее в Незалежной предложили взять оплату 15 тысяч швейцарских франков на себя.

Огнен отметил, что не хочет "никого другого втягивать в эту ситуацию". "Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", – цитирует Вукоевича "Обозреватель".

Также спортсмен заявил, что политика его не интересует. "Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом", – отметил он. После ЧМ-2018 Огенн намерен вернуться в "Динамо".

Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России Огнен Вукоевич и игрок Домага Вида записали ролик, в котором посвятили победу своей национальной команды Украине. ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевич был исключен из тренерского штаба хорватской сборной на ЧМ-2018. Как писали Dni.Ru, украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками ФИФА и поджечь офисы футбольной ассоциации, которые наказали хорватов за их скандальную выходку.