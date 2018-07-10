Хорватский футболист отказался от подачки Украины
Хорват заявил, что самостоятельно заплатит штраф, наложенный на него ФИФА за видеоролик со словами "Слава Украине!". Ранее в Незалежной предложили взять оплату 15 тысяч швейцарских франков на себя.
Огнен отметил, что не хочет "никого другого втягивать в эту ситуацию". "Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", – цитирует Вукоевича "Обозреватель".
Также спортсмен заявил, что политика его не интересует. "Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом", – отметил он. После ЧМ-2018 Огенн намерен вернуться в "Динамо".
Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России Огнен Вукоевич и игрок Домага Вида записали ролик, в котором посвятили победу своей национальной команды Украине. ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевич был исключен из тренерского штаба хорватской сборной на ЧМ-2018. Как писали Dni.Ru, украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками ФИФА и поджечь офисы футбольной ассоциации, которые наказали хорватов за их скандальную выходку.
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