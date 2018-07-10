ФИФА попала в очередной безобразный скандал из-за хорватов
Футбольная федерация Украины отреагировала на решение ФИФА в отношении двух представителей хорватской делегации на ЧМ-2018. Глава ФФУ написал в Facebook, что игравшие в киевском "Динамо" Вида и Вукоевич "имеют полное право выражать уважение к Украине".
Тем временем на странице Международной федерации футбола пользователи пишут "Слава Украине!" на разных языках. К флешмобу присоединился "воскресший" журналист Аркадий Бабченко.
Украинские комментаторы обвиняют ФИФА в том, что она "любит деньги Газпрома, а не футбол". Участники флешмоба утверждают, что "Слава Украине!" – просто патриотическое выражение, аналогичное восклицаниям "Да здравствует Франция!" или "Да здравствует королева!".
Причиной скандала стало видео, опубликованное после победы сборной Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России. Его авторы – игрок хорватской сборной Домагой Вида и помощник тренера Огнен Вукоевич. Вида кричит: "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".
ФИФА расценила это выступление как провокацию и сделала предупреждение Виде. Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате. Вида позже заявил, что у него есть друзья как среди украинцев, так и среди русских, а свое выступление назвал "шуткой". Вукоевич принес извинения.
А сейчас украинские пользователи пытаются снизить рейтинг страницы ФИФА в Facebook. Как сообщает украинский телеканал "112", они ставят ей оценку – одну "звездочку". Таких отметок набралось более 100 тысяч.
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