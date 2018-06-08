Опубликовано видео обезумевшего от счастья Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", в состав которого входят россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, завоевал Кубок Стэнли. Команда в гостях победила "Вегас" со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.



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