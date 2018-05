Озверевший Овечкин сломал клюшку после поражения

Спортсмен сломал пополам клюшку, ударив ею о перекладину ворот. Он не смог совладать с эмоциями, после того как его команда проиграла "Тампа-Бэй Лайтнинг". Неловкий момент попал в объективы камер. Видеозапись опубликовал Twitter-аккаунт NBC Sports Capitals.

"Вашингтон" принимал "Тампу" 18 мая на своей площадке и уступил со счетом 2:4. Шайбы за "Кэпиталз" забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

These guys feel the frustrations #caps fam. They need you to stick with them now more than ever. That's what being an #AuthenticFan is all about. pic.twitter.com/qLWUd8xEHZ