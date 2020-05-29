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Александр Михайлович Овечкин

Александр Михайлович Овечкин хоккеист

  • Дата рождения: 17 сентября 1985
  • Место рождения: Москва, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Анастасия Овечкина (Шубская)

Александр Овечкин начинал свою профессиональную карьеру в клубе "Динамо". Однако прославился хоккеист за границей, играя левым крайним нападающим клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". В американском клубе Александр провел 11 сезонов, в 2010 году стал капитаном команды. Был задрафтован НХЛ в 2004 году, став вторым после Ильи Ковальчука российским хоккеистом, выбранным под общим первым номером. В январе 2008 года Овечкин подписал с "Вашингтоном" 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов, став, тем самым, первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 миллионов долларов.

В сборной России Овечкин дебютировал в 17 лет, став самым молодым игроком за всю ее историю. Он участвовал в двенадцати чемпионатах мира, став трехкратным чемпионом (2008, 2012, 2014), также выступал на трех Олимпийских играх (в Турине, Ванкувере и Сочи).

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