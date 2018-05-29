Невозмутимому Овечкину прилетела шайба в лицо

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин чуть не лишился зуба во время матча против "Вегаса". Шайба угодила хоккеисту в лицо, когда тот был на скамейке запасных.



Капитан столичного клуба наблюдал за ходом матча у борта, когда шайба попала ему в область носа. Спортсмен лишь немного поморщился от неожиданности. После этого Овечкин проверил, целы ли зубы, и продолжил наблюдать за игрой, передает Russia Today. Инцидент стал поводом для многочисленных шуток на просторах социальных сетей. "Кто-нибудь удостоверился, все ли в порядке с шайбой?" – пишет один из пользователей. "Любой футболист при таком попадании уже валялся бы на земле", – добавил другой комментатор.