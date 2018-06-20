Сын чиновника "отказался" от родителей ради ЧМ-2018
Возможность вывести спортсменов на игру получили двое мальчиков из приюта, которые выиграли конкурс благотворительного фонда Елены Исинбаевой. В день матча они вышли на поле, однако вскоре выяснилось, что один из них вовсе не сирота, а сын экономиста реабилитационного центра.
Об обмане сообщили местные жители. Они провели собственное расследование и выяснили, что произошла подмена. Оказалось, что сына чиновника зачислили в приют, и это дало ему возможность участвовать в конкурсе.
Волгоградцы возмутились, что привилегия пройтись по полю со звездами футбола предназначалась для тех, кто не видел в своем детстве ничего кроме нищеты и родительских запоев. По их словам, после такого инцидента эти дети окончательно перестанут верить в справедливость, передает агентство "Высота 102". Матч между Англией и Тунисом состоялся 18 июня в Волгограде. Британцы победили со счетом 2:1.
Первый пошел!#ТунисАнглия - 0:1— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) 18 июня 2018 г.
Забивает Кейн pic.twitter.com/jEhMdPuu4K
Напомним, что мировое первенство по
футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем
матче наши футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. 19
июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге российская сборная
обыграла египтян со счетом 3:1.
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