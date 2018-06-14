Футболисты сборной Англии оскорбили Россию
Каравай и самовар перед началом тренировки главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну преподнесла администрация Курортного района города. Британцы повели себя довольно некорректно, даже не продегустировав угощение.
Такое оскорбительное поведение можно попытаться объяснить тем, что еще весной сборная Англии решила привезти в Россию на чемпионат мира по футболу продукты из-за опасения отравлений, пишет "Газета.ru". Спортсмены собирались взять с собой кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай.
Кроме того, после скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании власти страны приняли решение понизить численность делегации на мундиале. Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии очень беспокоятся за близких, которые будут сопровождать их на ЧМ-2018. Игроки боятся столкнуться с проявлениями расизма в нашей стране.
�������������� Британские фанаты грозятся устроить «настоящий ад» российским болельщикам на #ЧМ2018. Встретим господ?— Известия Спорт (@izvestia_sport) 21 мая 2018 г.
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ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Туниса и Панамы. Матч открытия первенства состоится в Москве на стадионе "Лужники" между сборными России и Саудовской Аравии.
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