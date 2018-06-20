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Спорт

Египтяне погнали тренера сборной после поражения на ЧМ

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Главный тренер сборной Египта Эктор Купер уйдет в отставку после вылета команды с чемпионата мира. Специалиста уже уведомили об увольнении, передает "360".

Отметим, что Купер вывел Египет на ЧМ-2018 с серебряной медалью Кубка африканских наций. Однако выступление на мундиале у команды не сложилось. Египетские футболисты проиграли сборным Уругвая и России, упустив шанс на выход в плей-офф, сообщает Пятый канал.

20 июня 2018, 09:01

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