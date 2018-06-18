Три льва вступают в игру: ЧМ-2018 ждет бойня

В рамках чемпионата мира по футболу 18 июня пройдут три матча. В борьбу за звание лучшей команды планеты вступят шесть сборных. Обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru.

Швеция – Южная Корея, 15:00*

Сборные стран из разных уголков планеты встретятся в Нижнем Новгороде. Это первый матч группового этапа чемпионата мира, который пройдет на новом городском стадионе – арена была официально открыта в апреле 2018 года.

Швеция, как и Южная Корея, не считаются фаворитами мундиаля. Тем не менее обе команды могут оказать достойное сопротивление даже соперникам из Высшей лиги и побороться за выход из группы F если не с первого, то со второго места.

Если ориентироваться на последнюю редакцию рейтинга FIFA, шансов на победу больше у сине-желтых: шведы расположились на 24-й строчке. У корейцев ситуация обстоит несколько хуже: сборная занимает 57-е место в списке лучших команд мира.

Примечательно, что группу F уже сотрясла первая сенсация: сборная Германии, триумфатор прошлого мундиаля, уступила мексиканцам. Похоже, чемпионы оказались не так уж сильны, что делает противостояние в квартете еще интереснее.

Бельгия – Панама, 18:00

Один из самых интересных матчей пятого дня состоится в Сочи. На олимпийском стадионе "Фишт" сойдутся сборные Панамы и Бельгии.

Игра примечательна тем, что панамцы впервые будут выступать в групповом этапе чемпионата мира. Начало мундиаля для них будет непростым: Бельгия по праву считается одной из лучших команд планеты – она занимает третье место в рейтинге FIFA.





Панама же какими-либо примечательными результатами похвастаться не может. Игроки сборной практически не представлены в крупных европейских национальных чемпионатах. Однако матч от этого может стать только ярче: есть шанс, что темной лошадке удастся повторить фантастический успех Исландии на ЧЕ-2016.

Тунис – Англия, 21:00

Можно быть уверенным в том, что больше всего зрителей соберет дебютная игра группового этапа трех львов: англичане вступят в борьбу за звание чемпионов мира. Дать им отпор постарается сборная Туниса.

Сразу списывать со счетов африканцев однозначно не стоит. Карфагенские орлы – не самая титулованная команда, но может показать и скорость, и индивидуальное мастерство. Многие тунисцы играют во французском национальном чемпионате, который считается одним из сильнейших в Европе.

Для Англии же это шанс реабилитироваться после провала на чемпионате Европы в 2016 году. Тогда команда вылетела в 1/8 финала. Выбила ее из турнира сборная Исландии.

Не исключено, что это добавит мотивации львам: многие болельщики уверены, что Тунис ждет настоящая бойня. За результатами матчей следите в специальном разделе Dni.Ru.

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