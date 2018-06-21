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Сборная Англии по футболу

ЧМ-2018
Сборная Англии по футболу

Сборная Англии по футболу пробилась на Чемпионат мира в России по результатам отборочного турнира. Команда выступала в группе F и оставила за бортом шотландцев, словенцев, литовцев и мальтийцев.

В рамках группового турнира сборная Англии выступает в группе G. Главный тренер национальной команды - местный специалист Гарет Саутгейт.

Тренерский штаб назвал состав сборной Англии по футболу на чемпионате мира. В команду были вызваны

Вратари - Джордан Пикфорд, Джек Батленд, Ник Поуп.

Защитники - Кайл Уокер, Дэнни Роуз, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Гари Кэхилл, Фил Джонс, Фабиан Делф, Эшли Янг, Трент Александер-Арнольд.

Полузащитники - Эрик Дайер, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Рубен Лофтус-Чик.

Нападающие - Гарри Кейн (капитан), Рахим Стерлинг, Джейми Варди, Дэнни Уэлбек, Маркус Рашфорд.

Матчи сборной Англии на ЧМ-2018

18 июня, 21:00 мск. Тунис - Англия. Стадион "Волгоград Арена", Волгоград.

24 июня, 15:00 мск. Англия - Панама. Стадион "Нижний Новгород", Нижний Новгород.

28 июня, 21:00 мск. Англия - Бельгия. Стадион "Калининград", Калининград.

Бельгия обыграла Англию в матче ЧМ-2018 за третье место

Бельгия обыграла Англию в матче ЧМ-2018 за третье место
В матче за третье место чемпионата мира по футболу в России сборная Бельгии обыграла команду Англии со счетом 2:0.

Россиянки порадуют сборную Англии бесплатным стриптизом

Россиянки порадуют сборную Англии бесплатным стриптизом
Британские болельщики очень переживают за свою команду. По их мнению, игрокам едва ли удалось выспаться перед матчем с Бельгией – ведь им предложил бесплатные услуги расположенный по соседству с отелем стриптиз-клуб. Элитное заведение находится всего в 20 метрах от отеля Radisson в центре Калининграда, где остановились футболисты сборной Англии.

Фавориты ЧМ-2018 разыграют первое место в группе

Фавориты ЧМ-2018 разыграют первое место в группе
Последние матчи группового турнира ЧМ-2018 пройдут 28 июня в Волгограде, Самаре, Саранске и Калининграде. На футбольных полях решится, кто выйдет в плей-офф из состава квартетов G и H. Обзор предстоящих игр – в материале Dni.Ru. ЯПОНИЯ – ПОЛЬША, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00 Футболисты Страны восходящего солнца встретятся с поляками в Волгограде на одноименном стадионе.

Россиянка раздразнила яйцами голодного британца и подарила огурец

Россиянка раздразнила яйцами голодного британца и подарила огурец
Британский футбольный обозреватель NY Times Рори Смит едва не упал в голодный обморок в поезде по дороге из Екатеринбурга в Самару. Журналист не взял с собой никакой еды, кроме вафель.  На счастье Рори, ему попалась сердобольная соседка по плацкартному вагону, которая ехала с дочерью.

Сын чиновника "отказался" от родителей ради ЧМ-2018

Сын чиновника "отказался" от родителей ради ЧМ-2018
Воспитанник социально-реабилитационного центра в городе Камышине Волгоградской области оказался не тем, за кого себя выдавал. Мальчик притворился сиротой для того, чтобы попасть на матч Англия – Тунис. Возможность вывести спортсменов на игру получили двое мальчиков из приюта, которые выиграли конкурс благотворительного фонда Елены Исинбаевой.

Три льва вступают в игру: ЧМ-2018 ждет бойня

Три льва вступают в игру: ЧМ-2018 ждет бойня
В рамках чемпионата мира по футболу 18 июня пройдут три матча. В борьбу за звание лучшей команды планеты вступят шесть сборных. Обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru. Швеция – Южная Корея, 15:00*Сборные стран из разных уголков планеты встретятся в Нижнем Новгороде.

Футболисты сборной Англии оскорбили Россию

Футболисты сборной Англии оскорбили Россию
Российская сторона преподнесла британским спортсменам в подарок каравай по прибытии в Зеленогорск. Однако футболисты отказались его пробовать. Каравай и самовар перед началом тренировки главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну преподнесла администрация Курортного района города.

Британские фанаты с восторгом ждут дешевого пива на ЧМ-2018

Британские фанаты с восторгом ждут дешевого пива на ЧМ-2018
СМИ Великобритании рассказали о плюсах посещения предстоящего чемпионата мира по футболу. Дело в том, что мундиаль, который пройдет в России, для болельщиков будет одним из самых дешевых. Причина экономической привлекательности для западных футбольных фанатов кроется в падении российского рубля.

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