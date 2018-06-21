Сборная Англии по футболу ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу пробилась на Чемпионат мира в России по результатам отборочного турнира. Команда выступала в группе F и оставила за бортом шотландцев, словенцев, литовцев и мальтийцев.
В рамках группового турнира сборная Англии выступает в группе G. Главный тренер национальной команды - местный специалист Гарет Саутгейт.
Тренерский штаб назвал состав сборной Англии по футболу на чемпионате мира. В команду были вызваны
Вратари - Джордан Пикфорд, Джек Батленд, Ник Поуп.
Защитники - Кайл Уокер, Дэнни Роуз, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Гари Кэхилл, Фил Джонс, Фабиан Делф, Эшли Янг, Трент Александер-Арнольд.
Полузащитники - Эрик Дайер, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Рубен Лофтус-Чик.
Нападающие - Гарри Кейн (капитан), Рахим Стерлинг, Джейми Варди, Дэнни Уэлбек, Маркус Рашфорд.
Матчи сборной Англии на ЧМ-2018
18 июня, 21:00 мск. Тунис - Англия. Стадион "Волгоград Арена", Волгоград.
24 июня, 15:00 мск. Англия - Панама. Стадион "Нижний Новгород", Нижний Новгород.
28 июня, 21:00 мск. Англия - Бельгия. Стадион "Калининград", Калининград.