Сборная Англии по футболу ЧМ-2018

Британские фанаты с восторгом ждут дешевого пива на ЧМ-2018

СМИ Великобритании рассказали о плюсах посещения предстоящего чемпионата мира по футболу. Дело в том, что мундиаль, который пройдет в России, для болельщиков будет одним из самых дешевых. Причина экономической привлекательности для западных футбольных фанатов кроется в падении российского рубля.