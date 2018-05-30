Губерниев в ужасе от сообщений о смерти Овечкина

Журналиста, пожелавшего смерти Александру Овечкину, Дмитрий Губерниев назвал "чудаком на букву "м". Спортивный комментатор пришел в ужас, увидев грубую запись в соцсетях, оставленную Маламудом.

Выпад журналиста Славы Маламуда в адрес легенды хоккея не прошел мимо известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. На пожелания смерти Александру Овечкину он отреагировал эмоционально.

"Какой-то ужас вы мне сейчас рассказываете. Я думаю, что один – Александр Великий, а другой – м****! Так и напишите", – приводит слова Губерниева телеканал "360" со ссылкой на Nation News.

Я бы на месте Славы, о таком мужике, как Овечкин, подобное не писал. При встрече может неудобно получится. — кот матроскин (@kot_matroskinUA) 30 мая 2018 г.

Напомним, российский журналист Слава Маламуд оказался в центре громкого скандала. Он пожелал смерти хоккеисту Александру Овечкину.

Громкое высказывание появилось на личной странице Маламуда в социальной сети Twitter. Заявление было удалено спустя некоторое время, но бдительные пользователи сохранили его и теперь распространяют в интернете.



"Если он (Овечкин. – Здесь и далее прим. ред.) умрет завтра, мир станет лучше. ******* (сношать) его и ему подобных", – написал журналист. Судя по всему, такое отношение у Маламуда сформировалось из-за симпатии хоккеиста к президенту России Владимиру Путину. Пользователи обрушили на журналиста шквал критики.

А Овечкин то чем помешал этому плевку на асфальте? — Olga Yasenevo (@OYasenevo) 30 мая 2018 г.

Напомним, что Александр Овечкин играет в НХЛ за столичный клуб "Вашингтон Кэпиталз", который вышел в финал Кубка Стэнли. А Маламуд проживает в США и много пишет о мировом хоккее и баскетболе.

Позже журналист разместил другое сообщение на эту тему. Он уверен, что Овечкин поддерживает Путина, потому что одобряет политику, которую проводит российский лидер.