В жизни Александра Овечкина случился прорыв

Легенда мирового хоккея Александр Овечкин за свою 13-летнюю карьеру еще ни разу не выходил в финал Кубка Стэнли. А "Кэпиталз" побывали там лишь однажды и проиграли "Детройту".

Теперь черная полоса для команды и ее фееричного форварда закончилась. "Вашингтон" – чемпион Восточной конференции и будет играть в финале. "Кэпиталз" в главном матче плей-офф разгромил "Тампу Бэй" со счетом 4:0. Шайба российского форварда стала решающей.

Александр Овечкин не скрывал своих эмоций после выхода в финал Кубка Стэнли. Форвард "Кэпиталз" стал вторым игроком, который забросил более 600 шайб, прежде чем сыграть в решающих матчах. На его счету 607 голов. Первый по этому показателю – Дэйв Андрейчук (634), пишет "Спорт-экспресс".

It was @ovi8 to start things off and the rest is history. Here's your @GatoradeCanada Cool Under Pressure Play of the Night. #StanleyCup pic.twitter.com/9NKcjwNTif