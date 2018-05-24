В жизни Александра Овечкина случился прорыв

Александр Овечкин выиграл главный матч в своей карьере в НХЛ. Его команда "Вашингтон Кэпиталз" обыграла "Тампу" и вышла в финал Кубка Стэнли.

Легенда мирового хоккея Александр Овечкин за свою 13-летнюю карьеру еще ни разу не выходил в финал Кубка Стэнли. А "Кэпиталз" побывали там лишь однажды и проиграли "Детройту".

Теперь черная полоса для команды и ее фееричного форварда закончилась. "Вашингтон" – чемпион Восточной конференции и будет играть в финале. "Кэпиталз" в главном матче плей-офф разгромил "Тампу Бэй" со счетом 4:0. Шайба российского форварда стала решающей.

Александр Овечкин не скрывал своих эмоций после выхода в финал Кубка Стэнли. Форвард "Кэпиталз" стал вторым игроком, который забросил более 600 шайб, прежде чем сыграть в решающих матчах. На его счету 607 голов. Первый по этому показателю – Дэйв Андрейчук (634), пишет "Спорт-экспресс".

It was @ovi8 to start things off and the rest is history. Here's your @GatoradeCanada Cool Under Pressure Play of the Night. #StanleyCup pic.twitter.com/9NKcjwNTif — NHL (@NHL) 24 мая 2018 г.

В интервью после победы над "Тампой" российский форвард признался, что счастлив – за команду, за город, за всех фанатов. В матче, по словам Овечкина, они придерживались плана и благодаря этому победили. А финал, как сказал спортсмен, значит для него все – "Вашингтон" намерен биться за победу. Столичный клуб сыграет с дебютантом НХЛ - "Вегасом".

Овечкин получил награду за победу в Восточной конференции - ему вручили Кубок принца Уэльского. Россиянин пренебрег суеверием – не трогать приз – и взял его в руки, хотя над головой и не поднял.

Кубок принца Уэльского (Prince of Wales Trophy) вручается "чемпиону Востока" – клубу, вышедшему в финал Кубка Стэнли НХЛ от Восточной конференции. Его высочество принц Уэльский подарил Лиге этот трофей в 1924 году. С 1928 по 1938 годы приз доставался лучшей команде Американского дивизиона НХЛ в регулярном чемпионате.

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротц прокомментировал вклад капитана "столичных" в выход в первый с 1998 года финал Кубка Стэнли. По его словам, многие сомневались в том, что Александр еще что-то может – об этом было много сказано в прессе. "Тогда он сказал, что еще покажет всем, что он великий игрок. Он сделал это", – заявил тренер.