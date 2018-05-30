Известный журналист сделал заявление о смерти Овечкина

Российский журналист Слава Маламуд оказался в центре громкого скандала. Он пожелал смерти хоккеисту Александру Овечкину.

Громкое высказывание появилось на личной странице Маламуда в социальной сети Twitter. Заявление было удалено спустя некоторое время, но бдительные пользователи сохранили его и теперь распространяют в интернете.

"Если он (Овечкин. – Прим. ред.) умрет завтра, мир станет лучше. ******* (сношать. – Прим. ред.) его и ему подобных", – написал журналист. Судя по всему, такое отношение у Маламуда сформировалось из-за симпатии хоккеиста к президенту России Владимиру Путину.

Позже журналист разместил другое сообщение на эту тему. Он уверен, что Овечкин поддерживает Путина, потому что одобряет политику, которую тот проводит.

Маламуд столкнулся с жесткой критикой в Сети. "Овечкин – великий спортсмен и хоккеист, а ты – ********** (выгнанная. – Прим. ред.) отовсюду жалкая журнашлюха", – написал ему один из пользователей.

Напомним, что Александр Овечкин играет в НХЛ за столичный клуб "Вашингтон Кэпиталз". Маламуд проживает в США и много пишет о мировом хоккее и баскетболе.