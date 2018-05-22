Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги года для российской сборной. Он констатировал, что наша команда впервые с 2013-го вернулась с ЧМ без наград.

Наши соотечественники проиграли сборной Канады в четвертьфинале. Третьяк прокомментировал неудачи российских спортсменов.

"Не будем искать оправданий – впервые с 2013 года наша страна осталась без медалей чемпионата мира", – цитирует президента ФХР "Газета.ru". Также он рассказал, почему национальная команда вылетела с ЧМ-2018 после четвертьфинала.

"Мы столкнулись с большими трудностями при формировании окончательной заявки – ряд лидеров не смогли присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной с прицелом на следующие Олимпийские игры", – добавил Третьяк. При этом он добавил, что точно не может назвать сезон неудачным.

Зимой 2018 года россияне выиграли олимпийское золото после 28-летнего перерыва. Президент ФХР назвал это историческим достижением, "которое произошло на наших глазах", сообщает НСН.

Стали известны и соперники наших хоккеистов на ЧМ-2019, который пройдет в Словакии. Ими стали команды Чехии, Швеции и Швейцарии, Австрии, Латвии, Норвегии и Италии.

Напомним, ранее легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высказывал уверенность, что Россия победит в четвертьфинале. По его мнению, российским хоккеистам должна была помочь дисциплина и игра обороны.