Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам
Наши соотечественники проиграли сборной Канады в четвертьфинале. Третьяк прокомментировал неудачи российских спортсменов.
"Не будем искать оправданий – впервые с 2013 года наша страна осталась без медалей чемпионата мира", – цитирует президента ФХР "Газета.ru". Также он рассказал, почему национальная команда вылетела с ЧМ-2018 после четвертьфинала.
"Мы столкнулись с большими трудностями при формировании окончательной заявки – ряд лидеров не смогли присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной с прицелом на следующие Олимпийские игры", – добавил Третьяк. При этом он добавил, что точно не может назвать сезон неудачным.
Зимой 2018 года россияне выиграли олимпийское золото после 28-летнего перерыва. Президент ФХР назвал это историческим достижением, "которое произошло на наших глазах", сообщает НСН.
����������������������������ГОООЛ! 4:4�� #RedMachine #IIHFWorlds #RUSCAN pic.twitter.com/NgAXlqwqH6— Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2018 г.
Стали известны и соперники наших хоккеистов на ЧМ-2019, который пройдет в Словакии. Ими стали команды Чехии, Швеции и Швейцарии, Австрии, Латвии, Норвегии и Италии.
Напомним, ранее легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высказывал уверенность, что Россия победит в четвертьфинале. По его мнению, российским хоккеистам должна была помочь дисциплина и игра обороны.
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