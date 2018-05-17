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Спорт

Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира

PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst/GLOBAL LOOK press
Удаление Кирилла Капризова в овертайме сыграло роковую роль для сборной России в матче 1/4 финала Чемпионата мира по хоккею. "Красная машина" возвращается из Копенгагена домой.
прочитано 7616 раз

Первый период четвертьфинального матча Чемпионата мира по хоккею заставил понервничать российских болельщиков. Сборная России, вроде бы, достойно противостояла команде Канады – но счет уже на пятой минуте был 1:0, увы, не в нашу пользу. Забил шайбу в ворота Шестеркина Колтон Парэйко. Свою роль сыграло удаление в составе "Красной машины".

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Во втором периоде россияне отыгрались – уже со счета 0:2. Сначала пропустили бросок Райана Ньюджент-Хопкинса.Обе шайбы в ворота сборной России были заброшены после того, как был удален Сергей Андронов.  Россияне ответили голами Ильи Михеева и Александра Барабанова.

Третий период заставил слабых сердцем фанатов хвататься за пузырьки с валидолом и валерьянкой. Канадцы забивали, россияне отыгрывались.  

 На голы соперника, не задерживаясь, ответили Андронов и Анисимов.  

4:4 – и овертайм. Напряжение достигло предела. В середине ОТ – удаление Кирилла Капризова, россияне остались втроем. Спустя полторы минуты большинства канадцы поставили победную точку в игре. "Красная машина" уезжает из Копенгагена домой. Тем не менее, эксперты отметили, что наши боролись с канадцами на равных, матч называют фееричным.

Напомним, ранее легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высказывал уверенность, что Россия в четвертьфинале победит. По его мнению, российским хоккеистам должна помочь дисциплина и игра обороны. Кроме того, результат во многом зависит от вратаря, и нужно надеяться, что именно российский хоккеист окажется удачливее канадского, заключил Фетисов.

Автор: Андрей Евлампиев17 мая 2018, 19:48
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