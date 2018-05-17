Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира
Первый период четвертьфинального матча Чемпионата мира по хоккею заставил понервничать российских болельщиков. Сборная России, вроде бы, достойно противостояла команде Канады – но счет уже на пятой минуте был 1:0, увы, не в нашу пользу. Забил шайбу в ворота Шестеркина Колтон Парэйко. Свою роль сыграло удаление в составе "Красной машины".
Во втором периоде россияне отыгрались – уже со счета 0:2. Сначала пропустили бросок Райана Ньюджент-Хопкинса.Обе шайбы в ворота сборной России были заброшены после того, как был удален Сергей Андронов. Россияне ответили голами Ильи Михеева и Александра Барабанова.
Третий период заставил слабых сердцем фанатов хвататься за пузырьки с валидолом и валерьянкой. Канадцы забивали, россияне отыгрывались.
ЙЕЕЕ! Вот это подставление! ��ГОООЛ! 3:3�� #RedMachine #IIHFWorlds #RUSSWE pic.twitter.com/X3ZpyqxrM7— Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2018 г.
На голы соперника, не задерживаясь, ответили Андронов и Анисимов.
����������������������������ГОООЛ! 4:4�� #RedMachine #IIHFWorlds #RUSCAN pic.twitter.com/NgAXlqwqH6— Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2018 г.
4:4 – и овертайм. Напряжение достигло предела. В середине ОТ – удаление Кирилла Капризова, россияне остались втроем. Спустя полторы минуты большинства канадцы поставили победную точку в игре. "Красная машина" уезжает из Копенгагена домой. Тем не менее, эксперты отметили, что наши боролись с канадцами на равных, матч называют фееричным.
Напомним, ранее легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высказывал уверенность, что Россия в четвертьфинале победит. По его мнению, российским хоккеистам должна помочь дисциплина и игра обороны. Кроме того, результат во многом зависит от вратаря, и нужно надеяться, что именно российский хоккеист окажется удачливее канадского, заключил Фетисов.
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