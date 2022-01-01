ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России подвел итоги года
Поражение от канадцев огорчило "Красную машину"
Роковую роль сыграло удаление в овертайме
Матч завершился со счетом 4:0
Матч закончился со счетом 6:0
В ходе матча было забито семь шайб
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Сборная России по хоккею завершила парад чемпионов в Кремле
В центре столицы проходит чествование сборной России по хоккею
Главный тренер сборной России руководил командой в обход дисквалификации