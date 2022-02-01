ЧМ по хоккею

Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги года для российской сборной. Он констатировал, что наша команда впервые с 2013-го вернулась с ЧМ без наград. Наши соотечественники проиграли сборной Канады в четвертьфинале.