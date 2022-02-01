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ЧМ по хоккею

Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам

Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги года для российской сборной. Он констатировал, что наша команда впервые с 2013-го вернулась с ЧМ без наград.  Наши соотечественники проиграли сборной Канады в четвертьфинале.

Расстроенные российские хоккеисты попали впросак после вылета с ЧМ

Расстроенные российские хоккеисты попали впросак после вылета с ЧМ
Поражение от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира, судя по всему, сильно расстроило российских хоккеистов. Покидая Данию, они даже забыли в отеле вещи. Автобус с хоккеистами сборной России пришлось догонять полицейским из сопровождения.

Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира

Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира
Удаление Кирилла Капризова в овертайме сыграло роковую роль для сборной России в матче 1/4 финала Чемпионата мира по хоккею. "Красная машина" возвращается из Копенгагена домой. Первый период четвертьфинального матча Чемпионата мира по хоккею заставил понервничать российских болельщиков.

Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ

Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ
Сборная России по хоккею одержала очередную победу в рамках группового этапа чемпионата мира. "Красная машина" камня на камне не оставила от национальной команды Словакии. Россияне забросили четыре шайбы в ворота соперников.

Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018

Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018
В Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился матч Россия – Белоруссия. Триумфаторы последней зимней Олимпиады одержали очередную крупную победу. Итоги встречи можно назвать по-настоящему унизительными: российские хоккеисты заколотили шесть шайб в ворота белорусов.

Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ

Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ
Завершился матч Россия – Австрия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Наша команда уверенно удерживает первое место после второй подряд победы. В ходе матча россиянам удалось забросить семь шайб.

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