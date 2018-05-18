Отец Кожевниковой напал на Третьяка после провала на ЧМ-2018

Известный хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался насчет поражения сборной России от Канады в четвертьфинале ЧМ-2018. По словам, провал отечественной команды – тревожный звонок для Федерации хоккея.



Отец известной российской актрисы Марии Кожевниковой заявил, что пора серьезно задуматься об уровне подготовки наших спортсменов. "Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, какие могут быть выводы?" – сказал он.

По словам эксперта, Россия недооценила соперника, сообщает Sports.ru. "Мы же знали, какие команды будут на чемпионате мира. Канада привезла свою 16-ю команду и выиграла. Вот и весь наш уровень", – продолжил Кожевников.

Телекомментатор раскритиковал президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который подвел итоги турнира. "Мы же идем вниз с каждым годом. Посмотрите на результаты сборной на чемпионатах мира. Она становится третьей, а Третьяк говорит, что это здорово, что проиграли сильной команде. А кому мы сейчас проиграли? Мне обидно. Многим людям обидно", – посетовал Кожевников.

Эксперт добавил, что в федерации – "одни только лозунги". По его мнению, российский хоккей идет вниз.

В свою очередь Третьяк выразил удовлетворение игрой, которую показали наши спортсмены. "Нам не стыдно за команду, все ребята бились до конца. Сборная в Дании сделала все, что могла. Ребята старались", – заявил он.

Напомним, что сборная России по хоккею проиграла национальной команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Североамериканцы одержали победу, разыграв большинство после удаления Кирилла Капризова.